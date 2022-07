Ricardo Gareca: el final de una era

El país entero volvió a creer y confiar en la selección nacional de fútbol gracias al arduo trabajo que realizó y que se vio reflejado en hechos concretos. Perú volvió a un Mundial después de 36 años, dijo presente en una final de Copa América luego de 44 años y logró partidos históricos rompiendo rachas negativas de visita, son algunas de las cosas que hoy podemos agradecerle a Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ llegó en el 2015 para contagiarnos con sus frases. “Yo creo en el futbolista peruano”, repitió hasta el hartazgo en sus conferencias de prensa y nosotros aprendimos a hacerlo.

Sin embargo, tras perder el repechaje ante Australia y quedar fuera de Qatar 2022, la realidad en la que vivió inmersa la ‘Bicolor’ cambió. El contrato del argentino culminó y debía sentarse a conversar con la FPF sobre su renovación. Hubo una reunión días después de aquel partido para el olvido en Qatar y las sensaciones fueron positivas. “Gareca tiene la intención de quedarse” fue la información y eso mantuvo la ilusión latente. Días después, el ‘Tigre’ dejaba el Perú para volver a su natal país junto con su esposa y su mascota, Alondra. “Se va y no vuelve, se está llevando todo”, se dijo, pero no era así.

El argentino dejó nuestro país en medio de mensajes de aliento de los peruanos que le pidieron en el aeropuerto Jorge Chávez volver y seguir al mando de la selección. Su nombre, por aquellos días, estaba ligado a Boca Juniors, pero él no dudó en salir al frente y antes de abordar el avión dejó clara su posición. “Mi prioridad es Perú”.

Reuniones fallidas

Agustín Lozano, presidente de la FPF, junto con el secretario general de la misma, Jean Marcel Robilliard, así como José Carlos Isla, dirigente Juan Aurich y exabogado de Edwin Oviedo y Arturo Ríos, presidente de Atlético Grau, viajaron a Buenos Aires para sostener las negociaciones finales con Gareca.

El plan de reestructuración estaba definido, el tema económico fue el central. El miércoles por la tarde el abogado de Gareca se sentó con la FPF para escuchar la propuesta formal. Hubo una reducción de salario, algo de lo que el ‘Tigre’ ya estaba al tanto; no obstante, lo que molestó al técnico y a sus allegados fue el descuento final. Se habla de un 40%, el mismo que podría ser recuperado por Gareca a través de premios al lograr objetivos.

Este no fue el único obstáculo para que llegara el sí. También se le planteó al técnico reducir su equipo de trabajo, algo a lo que se negó rotundamente. Tras la reunión entre los abogados, estaba prevista una reunión entre Gareca y Lozano; sin embargo, esta nunca se llevó a cabo. Ninguna de las dos partes cedió. Se supo que el DT considera que todo esto se pudo hablar en Lima y que la decisión de no seguir no pasa por lo económico, sino por las formas y que lo que se le propuso no era lo que esperaba. Finalmente, siente que no lo querían.

El estratega termina su ciclo con la selección peruana con un saldo de 96 encuentros al mando del equipo, con 39 victorias, 23 empates y 34 caídas. Solo queda darle las gracias por todo. El ‘Tigre’ volverá a Lima el fin de semana y anunció que dará una conferencia de prensa el martes 19 de julio al promediar el mediodía. No se sabe aún si será en Videna, pero todo hace indicar que será en un conocido hotel de la capital. El estratega argentino se despedirá, mientras la FPF tendrá la difícil tarea de encontrar a su reemplazo. Los nombres de Sebastián Beccacece, Jorge Sampaoli, Reinaldo Rueda y Juan Reynoso se escuchan.

Recuerdos. La celebración tras clasificar a Rusia 2018. Foto: difusión

Sabía que...

Merecido. Gareca era uno de los técnicos mejor pagados del continente, ya que recibía un sueldo anual de 3,7 millones de dólares, solo superado por Tite, DT de Brasil, quien gana 3,9 millones.

Cifras

96 partidos con el buzo de la selección. Un Mundial y dos repechajes.

20 en la Copa América 2019, 30 en Copa América 2015 y 40 en la edición 2021.

Reacciones

José ‘Chemo’ del Solar, técnico de Vallejo

“Es una desilusión grande que Gareca no continúe al mando de la selección, porque conocía mucho del fútbol peruano y a los futbolistas. El que llegue va a empezar de nuevo”.

Germán Leguía, exjugador peruano