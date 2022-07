Renzo Cecchi: “El motociclismo no es como el fútbol, no puedes vivir de ello”

Lograr ser el mejor en un deporte no es algo innato. Si bien el talento y las ganas de superarse son claves, la disciplina y el trabajo son fundamentales para ser un profesional de alto nivel. Renzo Cecchi puede considerarse uno de ellos. No solo por su último triunfo en el Campeonato Latinoamericano de Motocross de Cajamarca, sino también por los distintos campeonatos nacionales que ha logrado en la última década en las distintas categorías del motociclismo.

—Este último fin de semana tuvimos la grata sorpresa de una victoria tuya en el Campeonato Latinoamericano de Motocross de Cajamarca, una plaza complicada por la altura y el terreno. ¿Cómo te sentiste en la competencia?

—Vengo preparándome todo el año para las carreras nacionales. Se dio la oportunidad que justo mi categoría acompañe a la modalidad de MX1, que es la principal. Obviamente que teníamos un peso encima, que era dar un buen papel, tanto como marca y como equipo. En la altura sí afecta competir. El terreno no lo conocía mucho, porque lo he corrido una vez hace dos años. Además, hicieron muchos cambios en la pista. Es por ello que tuvimos que mentalizarnos en buscar las líneas, más aún porque la otra categoría que se cruzaba con nosotros y maltrataba mucho el terreno. En cada serie que abríamos nos encontrábamos un circuito muy desgastado y bastante trabado con el barro que había. Personalmente, fue complicado, pero lo logramos manejar.

—A pesar de que lideraste ambas series, la primera parte fue complicada para ti. ¿Crees que el desgaste del terreno aportó en mejorar tu rendimiento en la segunda ronda de la competencia?

—Las primeras rondas siempre son las más complicadas. En esta oportunidad, el local tenía alguna ventaja contra mí porque conocía el terreno. Particularmente no soy muy bueno en barro, pero trataba de buscar las líneas adecuadas. La presión del segundo, del que estaba atrás mío, me hizo cometer muchos errores. Es por ello que trataba de mantener la calma, buscaba no cansarme rápido por la altura e intentaba mantener el ritmo para seguir arriba . En un momento me llegó a pasar, pero logré recuperar la punta, ya que cometió un error y saqué una buena distancia. En la segunda serie, ya habían corrido los fuertes, los MX1, que son los más rápidos, y el circuito ya estaba totalmente cambiado y trajinado. Ahí es donde hice un planeamiento seguro: las cuatro primeras vueltas busque seguir las líneas adecuadas. Siempre partir primero, porque eso evita que te caiga barro en los lentes. Y ya a partir de la sexta vuelta logré sacar una buena distancia que, posteriormente, me dio la oportunidad de ganar el campeonato.

Renzo Cecchi en el podio. Foto: Honda Racing.

—Tras este campeonato, ¿qué competencias se vienen en tu agenda?

—Estoy por culminar el Campeonato Nacional de Motocross. Ahorita estamos primeros en la clasificación de mi categoría. También estamos primeros en el Campeonato de Supercross, que es otra modalidad del motocroos, más técnico y más chico. También, se está por abrir durante esta segunda mitad del año el Campeonato de Nacional de Motovelocidad. Yo corro en una 600 cc en la Chutana. En este momento soy el campeón nacional vigente, por lo que debo defender el título a como dé lugar y es por ello que nos estamos preparando .

—Como me comentas, al igual que el automovilismo, el motociclismo tiene distintas categorías: está el motocross, el supercross, la motovelocidad. ¿Cuál es la diferencia entre estas disciplinas y cuál es tu favorita?

— El motocross es una carrera con saltos y con curvas . Es mucho más amplio y más rápido, ya que el recorrido es mayor. El supercross es un motocross, se corre en un circuito más chico, con más saltos y más curvas, es un poco más técnico. Y el superbike (motovelocidad) es una carrera en asfalto . Son estilos muy distintos, es por ello que, según la modalidad en la que participe, debo ‘cambiar el chip’. No tengo una preferencia, ya que soy fanático de todos los deporte de ruedas, pero lo que sí me gusta mucho es hacer las cosas bien. El motocross lo he realizado casi toda mi vida y eso me ha impulsado a seguir en las otras categorías. Pero debo reconocer que le tengo un gran cariño a la motovelocidad porque mi padre fue piloto de Honda en sus tiempos.

—Para competir en este deporte el entrenamiento debe ser fuerte. ¿Cómo es tu preparación antes de cada competición?

—El entrenamiento está en nuestro día a día. Lo principal es cuidar bastante la alimentación . El día que no puedo entrenar (con la moto), trato de ir al gimnasio o trabajos de cardio. Tengo que buscar la manera de mantenerme activo. Normalmente, entreno tres veces por semana con la moto, ya sea motocross, supercross o motovelocidad. Siempre tengo que estar practicando para mantener el ritmo. Esto no es sencillo porque debo compartirlo con el tema de mi trabajo, no vivo de esto, pero debo programarme para que las cosas salgan bien.

—Me comentas que trabajas a la par, a pesar de que haces un deporte profesional. ¿Cómo llevas esto en simultáneo?

— Lo que pasa es que el motociclismo no es como el fútbol, no puedes vivir de ello . A nosotros los auspicios nos alcanza para poder realizar las competencias. Esto ya es parte de mi vida, yo vivo con el deporte. Es parte de mi rutina. Obviamente esto es disciplina. A título personal, la disciplina es clave, me ha ayudado en mi vida laboral y en mi carrera profesional.

Renzo Cecchi en competencia en Cajamarca. Foto: Honda Racing.

—Esta rutina se habrá visto interrumpida durante los primeros meses de la pandemia. ¿Tuviste inconvenientes?

—Bastantes. La ventaja fue de que tengo un taller a la mano. Entonces, si bien no podía hacer el deporte, me dediqué a la parte técnica. En ese tiempo me concentré en dejar listas las motos para que, ni bien nos den la autorización, tener todo perfecto para empezar los entrenamientos. Tratamos con el equipo que la cuarentena no nos haya arruinado nuestra motivación por los fierros.

—A modo de consejo, ¿qué le dirías a un piloto que está iniciando en este mundo del motociclismo?