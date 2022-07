[En vivo] Independiente vs. Rosario Central: ¿a qué hora es el partido por la Liga Profesional?

Independiente vs. Rosario Central EN VIVO se juega este sábado 16 de julio a la 1.30 p. m. (hora peruana) por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. El encuentro a disputarse en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini tendrá la transmisión de Star Plus. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Independiente vs. Rosario Central: ficha del partido

Partido Independiente vs. Rosario Central Fecha Sábado 16 de julio Hora 1.30 p. m. (hora peruana) Canal Star Plus Lugar Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

¿A qué hora juegan Independiente vs. Rosario Central?

Independiente vs. Rosario Central se medirán a la 1.30 p. m. en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 1.30 p. m.

México: 1.30 p. m.

Estados Unidos: 2.30 p. m. (ET) / 11.30 a. m. (PT)

Colombia: 1.30 p. m.

Ecuador: 1.30 p. m.

Venezuela: 2.30 p. m.

Bolivia: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Argentina: 3.30 p. m.

Uruguay: 3.30 p. m.

España: 3.30 p. m.

¿En qué canal ver el partido Independiente vs. Rosario Central?

Los siguientes canales transmitirán el choque Independiente vs. Rosario Central EN DIRECTO por la Superliga Argentina 2022, según donde te encuentres:

Perú: Star +

Colombia: Star +

Ecuador: Star +

Venezuela: Star +

Bolivia: Star +

Paraguay: Star +

Chile: Star +

Argentina: ESPN Premium, TNT Sports

Uruguay: Star +

México: Star+, Fanatiz Mexico

Estados Unidos: Paramount+, TyC Sports Internacional.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Independiente vs. Rosario Central?

Para acceder a Star Plus y ver el Independiente vs. Rosario Central debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Independiente vs. Rosario Central ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Independiente vs. Rosario Central por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. De no poder ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Independiente vs. Rosario Central: últimos partidos

Independiente vs. Rosario Central: posibles alineaciones

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Lucas Rodríguez; Iván Marcone, Lucas Romero, Gabriel Hachen, Lucas González, Damián Batallini, Facundo Ferreyra.

Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Lucas Rodríguez; Iván Marcone, Lucas Romero, Gabriel Hachen, Lucas González, Damián Batallini, Facundo Ferreyra. Rosario Central: Gaspar Servio; Lautaro Blanco, Facundo Almada, Christian Javier Báez, Ismael Cortez; Gino Infantino, Ignacio Malcorra, Walter Montoya, Facundo Buonanotte; Jhonatan Candia, Franco Frías.

¿Dónde juegan Independiente vs. Rosario Central?

El encuentro entre Independiente y Rosario Central se jugará en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, ubicado en el barrio de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. El recinto deportivo fue inaugurado el 4 de marzo de 1928 y tiene capacidad para 42.069 espectadores.

Tabla acumulada de la Liga Profesional Argentina