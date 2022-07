Jaime Willis, el ‘Gareca peruano’, se despide del ‘Tigre’: “Ahora vamos a empezar de cero”

Ricardo Gareca le dijo que no a la propuesta de Agustín Lozano para continuar como entrenador de la selección peruana. El ‘Tigre’ deja la Bicolor tras siete inolvidables años, en los que le devolvió al hincha las esperanzas de creer en su equipo. Uno de los más afectados ante esta noticia es Jaime Willis, también conocido como el ‘Gareca peruano’

“Triste como todos los peruanos, en líneas generales así es la vida”, inició el imitador para Exitosa y agregó: “Creo que fue un mal manejo porque es un técnico que ha hecho muchos logros con la selección y creo que ahí se equivocaron, ahora vamos a empezar de cero” .

También reveló que, con el pasar de los años, le fue tomando afecto a su personaje. “He sentido muchas cosas imitando a este personaje, el cariño y afecto de la gente, con esas cosas soy bien emotivo, es por eso que me afecta” , explicó.

Por último, recalcó que sigue siendo hincha de la Bicolor. “ No tanto porque hay gente que piensa que me quedé sin chamba, de eso no se trata, se trata de sentimientos y soy hincha de la selección por muchos años , he sido jugador de segunda división, sé lo que se siente”, concluyó.

Números de Ricardo Gareca

Al mando del conjunto nacional, el ‘Tigre’ no solo consiguió elevar el nivel del fútbol peruano, sino que también logró grandes objetivos con la selección, como —por ejemplo— llegar a disputar una final de Copa América o clasificar al Mundial Rusia 2018 después de más de 30 años.

96 partidos

Ganó 39

Perdió 34

Empató 23.

