“Tras malas negociaciones con la FPF”: así informó la prensa extranjera la salida de Ricardo Gareca

Luego de varias idas y venidas, la novela Ricardo Gareca y la selección peruana llegó a su fin. El entrenador argentino decidió no continuar en el banquillo de la Bicolor tras siete años de ininterrumpido trabajo. Pese al viaje del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, el ‘Tigre’ declinó ante la propuesta y también ante las formas cómo se manejó esta situación.

Tras lo sucedido, los medios de diferentes países de Sudamérica informaron la no continuidad de Ricardo Gareca. Para algunos de ellos, fue una “sorpresa” la respuesta del ‘Tigre’, quien consiguió clasificar a Perú a una Copa del Mundo luego de 36 años y disputar una final de Copa América.

Mira la portada de los diferentes medios

Portada Olé de Argentina sobre Ricardo Gareca. Foto: captura del medio

Portada RedGol de Chile sobre Ricardo Gareca. Foto: captura del medio

Portada Infobae de Argentina sobre Ricardo Gareca. Foto: Foto: captura del medio

Portada TN de Chile sobre Ricardo Gareca. Foto: Foto: captura del medio

Diario AS de España sobre Ricardo Gareca. Foto: captura

Números de Ricardo Gareca

Al mando del conjunto nacional, Ricardo Gareca no solo consiguió elevar el nivel del fútbol peruano, sino que también logró grandes objetivos con la selección, como, por ejemplo, llegar a disputar una final de Copa América o clasificar al Mundial Rusia 2018 después de más de 30 años.

96 partidos

Ganó 39

Perdió 34

Empató 23.

Molestia de Ricardo Gareca

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, de Líbero, el entrenador argentino se mostró ofuscado por las formas en cómo se dieron las negociaciones.

“Ninguna de las dos partes cedió. No se quería y hoy ya fue muy tarde. Gareca considera que todo esto se pudo hablar en Lima y que la decisión de no seguir no es por lo económico, sino por las formas y que lo que se propuso no era lo que esperaba. Siente que no lo querían”, manifestó en su cuenta de Twitter.