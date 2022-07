Los sentidos mensajes de los periodistas peruanos tras la partida del ‘Tigre’ de la Bicolor

La era del ‘Tigre’ llegó a su fin. A más de un mes de la derrota de la selección peruana ante Australia en el repechaje internacional, Ricardo Gareca no continuará al mando de la Bicolor. Luego de algunas semanas de negociaciones, el entrenador argentino no habría quedado conforme con la oferta de renovación que le ofreció el presidente de la FPF, Agustín Lozano, y decidió terminar su exitosa etapa al mando de la escuadra nacional.

Tras la noticia, algunos periodistas del medio local publicaron sentidos mensajes en los que agradecían la labor de Gareca con la Blanquirroja . Otros, por su parte, lamentaron el trabajo de la Federación Peruana de Fútbol con respecto a las propuestas hacia el extécnico de Vélez.

Gustavo Peralta

“¡Gracias por todo, ‘Tigre’! El entorno de Ricardo Gareca confirma que no va más y el argentino culmina así su exitoso paso como DT de la selección peruana. Es un día triste para aquellos que sí valoramos lo importante que fue devolviéndonos la ilusión al hacernos competitivos”, escribió el periodista de Líbero.

Gustavo Peralta.

Michael Succar

“Se acaba el mejor proceso en la historia del fútbol peruano. Gareca no va más. Las ‘formas’ y la estrategia de negociación fueron determinantes. Se sintió maltratado. Una pena”, escribió el panelista de “Al Ángulo”.

Michael Succar.

Richard de la Piedra

“Ricardo Gareca finaliza su etapa como entrenador de Perú. Lamentablemente, no se llegó a un acuerdo económico y el argentino decidió no continuar al mando de la selección. Una clasificación a un mundial, una final de Copa América y un repechaje. Muchas gracias, ‘Tigre’”, comentó el periodista de “Fútbol en América”.

Richard de la Piedra.

Franco Lostanau

“Ricardo Gareca no va más. No hubo acuerdo en la segunda reunión y el argentino no continuará al mando de la selección peruana”, indicó el conductor de ESPN.

Franco Lostanau.

Andrea Vela

“Las formas… ¡Una vergüenza! Se acabó la era Ricardo Gareca en la selección. Gracias por las alegrías, profe , y por haber tenido la intención de mejorar estructuralmente nuestro fútbol. Evidentemente, algo que no querían en Videna”, escribió la periodista.

Andrea Vela.

Jose Chavarri

“Listo, se acabó el ciclo de Ricardo Gareca en la selección peruana; siempre ocupará un lugar privilegiado en la historia de nuestro fútbol. Muchas gracias, profesor, por devolvernos la fe”, publicó el integrante de “Al Ángulo”.

Jose Chavarri.

Giancarlo Granda

¡Gracias, ‘Tigre’! Ricardo Gareca no llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol y no seguirá al mando de Perú. Solo palabras de agradecimiento para quien nos devolvió la sonrisa luego de más de 30 años”, escribió el locutor de GolPerú.

Giancarlo Granda.

Rodrigo Morales

“Solo palabras de agradecimiento para Ricardo Gareca; nos recordó, desde el primer día, lo importante que es creer en nosotros mismos, en el jugador peruano”, comentó el reportero de Directv Sports.

Rodrigo Morales.

Números de Ricardo Gareca

Al mando del conjunto nacional, el ‘Tigre’ no solo consiguió elevar el nivel del fútbol peruano, sino que también logró grandes objetivos con la selección, como, por ejemplo, llegar a disputar una final de Copa América o clasificar al Mundial Rusia 2018 después de más de 30 años.