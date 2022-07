Las últimas palabras de Gareca como DT de la Bicolor: “Perú es una prioridad para mí”

Ricardo Gareca se va del Perú. Este jueves 14 de julio se conoció que el ‘Tigre’ no seguirá al frente de la selección nacional luego de que se conociera que no se alcanzó un acuerdo en el tema económico. Rápidamente, diversos periodistas deportivos peruanos se pronunciaron en redes sociales sobre el alejamiento del entrenador, dando las gracias por los siete años al frente de la Bicolor. Su no continuidad cayó como un balde de agua fría para muchos, debido a que el ‘Flaco’ estaba dispuesto a continuar.

Días atrás, antes que viajara a Argentina para tomarse unos días de descanso junto con su familia tras disputar el repechaje, el DT habló de manera rauda con los periodistas en el aeropuerto Jorge Chávez.

“Perú es una prioridad para mí, tenemos un excelente diálogo”, dijo Ricardo Gareca durante su llegada terminal aéreo en el Callao.

¿Por qué no continúa Ricardo Gareca al frente de la selección peruana?

El último miércoles 13 de julio se conoció que Agustín Lozano y la FPF ofrecieron un contrato a Ricardo Gareca, el cual contenía una reducción de sueldo.

Según las fuentes de La República, no era 40% de rebaja, como señalaban otros medios, pero sí había un ajuste en el aspecto económico. Tras esta primera reunión, todo debía definirse este jueves 14, pero, a falta de confirmación oficial, el ‘Tigre’ habría dicho que no a la oferta.

Por otro lado, el comunicador Gustavo Peralta señaló que las formas en cómo se desarrollaron las negociaciones fue lo que incomodó al argentino.

“Ninguna de las dos partes cedió. No se quería y hoy ya fue muy tarde. Gareca considera que todo esto se pudo hablar en Lima y que la decisión de no seguir no es por lo económico, sino por las formas y que lo que se propuso no era lo que esperaba. Siente que no lo querían”, manifestó en su cuenta de Twitter.