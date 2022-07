Desde Cueva hasta Lapadula: los jugadores consolidados que deja Ricardo Gareca

Ricardo Gareca se va de la selección peruana tras siete años luego de no llegar a un acuerdo para su renovación con miras a un tercer proceso mundialista. El contrato que le ofrecieron no fue el idóneo para el ‘Tigre’. Gente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) viajó a Argentina en busca de la firma del entrenador, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Ante la inminente salida del estratega de 64 años, a falta de confirmación oficial desde la Videna, hay una lista de jugadores consolidados que deja el comando técnico para los próximos años.

El trabajo que hizo Ricardo Gareca podría tener continuidad para aquellos técnicos que sean opciones de reemplazarlo en el banquillo de la Bicolor.

Jugadores consolidados en la selección peruana gracias al trabajo de Ricardo Gareca

Uno de los futbolistas que se consolidó en la selección peruana con Ricardo Gareca es sin duda Christian Cueva. ‘Aladino’ fue una de las principales cartas en ofensiva del ‘Tigre’ desde que asumió hace siete años.

Durante su primer proceso, otros jugadores que se ganaron un puesto en la Bicolor fueron Edison Flores y Miguel Trauco, elementos fundamentales para la clasificación a Rusia 2018. Otros casos especiales son Renato Tapia, quien se adueñó del mediocampo a una corta edad, junto con Yoshimar Yotún , el mismo que pasó de lateral a volante.

