¡Se acabó una era! Ricardo Gareca no seguirá como entrenador de la selección peruana

Todo tiene su final. Cuando parecía que el viaje del presidente de la FPF, Agustín Lozano, a Argentina iba a servir para convencer a Ricardo Gareca de mantener en la selección peruana, todo dio un giro de 180 grados y finalmente el ‘Tigre’ decidió no continuar más al mando de la Blanquirroja tras 7 años.

Si bien al principio había una pequeña luz de esperanza para que el argentino siga en la selección peruana, todo se vino abajo tras la primera reunión, pues al entorno del estratega no le gustó las formas que manejó Agustín Lozano e incluso se mostraron contrariados por la propuesta enviada por el mandamás de la FPF.

¿Qué ocurrió entre Lozano y Ricardo Gareca?

Fuentes allegadas a La República señalaron que en la primera reunión que tuvo Lozano con el entorno de Ricardo Gareca, en el que ni siquiera participó el ‘Tigre’ sino su abogado, ajustaron un poco el tema salarial.

Si bien ofrecieron una reducción (no del 40% como se estuvo informando en varios medios), desde la FPF aseguraron que estos aspectos económicos “serán compensables en base a objetivos”. Es decir, dependerá de una posible clasificación al siguiente Mundial.

Sin embargo, esto no fue del agrado de Ricardo Gareca, quien se quedó muy molesto por cómo se manejaron las cosas. Incluso el periodista Michael Succar reveló en Al Ángulo que fue el propio entrenador quien canceló la primera reunión, pero que finalmente se dio por un allegado a ambas partes.

El nuevo diálogo que sostuvieron hoy tampoco fue fructífero, por lo que el argentino decidió no continuar con la Blaquirroja luego de 7 años. Si bien aún no hay un comunicado oficial por parte de la Federación Peruana de Fútbol, se conoce que Gareca no va más como DT.

Latina TV informa que Ricardo Gareca no sigue más en Perú

Números de Ricardo Gareca

Al mando de la selección peruana, Ricardo Gareca no solo consiguió elevar el nivel del fútbol peruano, sino que también logró grandes objetivos con la selección nacional, como por ejemplo llegar a disputar una final de Copa América o clasificar al Mundial Rusia 2018 luego de más de 30 años.