MisterChip reacciona a la salida de Ricardo Gareca como DT de la selección peruana

¡Adiós, ‘Tigre’! La selección peruana de fútbol se encuentra sin DT, luego de que Ricardo Gareca y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dirigida por Agustín Lozano, no llegaran a un acuerdo para que él continuará en el timón de la Bicolor .

Según diversos medios, la propuesta de los directivos no convenció al exentrenador del Palmeiras, quien iba a estar involucrado en otras áreas del fútbol nacional, pero su salario sería reducido. Este jueves 14 de julio, tras un mes de la no clasificación al Mundial de Qatar 2022, el ‘Tigre’ no volverá a ponerse el buzo de Perú.

Varios periodistas y prensa nacional e internacional se pronunciaron sobre la salida del estratega argentino, que deja la valla muy alta para sus futuros sucesores, ya que su máximo éxito fue romper la racha de 36 años sin ver a la Blanquirroja en una Copa del Mundo.

Las palabras de MisterChip sobre Ricardo Gareca

Uno de ellos fue el reconocido estadista español al compartir una publicación de Fernando Carlos, quien señalaba: “No hubo acuerdo. Ricardo Gareca deja la selección de Perú”. Ante esto, MisterChip comentó: “Una lástima. Ha hecho un trabajo extraordinario”.

MisterChip (Alexis) habló brevemente sobre la partida del 'Tigre' Gareca. Foto: Twitter/MisterChip

Ricardo Gareca: ¿cuál era el sueldo en la selección peruana?

El portal Goal indicó que el entrenador argentino ganaba unos 3 700 000 dólares anuales; es decir, más de 14 millones de soles peruanos. Su salario mejoró considerablemente tras la participación de la Blanquirroja en el Mundial de Rusia 2018.