A través de entrevistas a diversos medios de comunicación o por medio de sus redes sociales, hinchas, periodistas y exfutbolistas no tardaron en expresar su incomodidad en contra de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), luego de que se hiciera público que Ricardo Gareca no renovará contrato tras siete años al mando de la selección peruana. Uno de los hechos que más indignación generó fue cómo se dieron las negociaciones en Argentina.

Uribe y Leguía se suman a críticas contra Lozano

Entre los personajes que expresaron su postura ante la no continuidad del Ricardo Gareca, el exfutbolista y entrenador nacional Julio César Uribe reveló a una conocida radio local que “lo que sorprende es la no presencia de la cabeza (de la FPF). Eso seguramente incomodó mucho a Ricardo, quien obviamente ha tomado una decisión que no hubiéramos querido los peruanos”.

Por su parte, el también exfutbolista Germán Leguía, uno de los personajes más críticos a los directivos de la FPF, añadió: “Tenemos que hacer una campaña para que este señor (Agustín Lozano) se vaya. Llevó a varios invitados en el avión, usó plata de la federación y ahora hace esto. El fútbol cada día está peor por culpa de Lozano”.

Exfutbolistas exigen un cambio en el fútbol peruano. Foto: composición LR / TS

Prensa deportiva nacional se pronuncia tras salida de Gareca

Richard de La Piedra, periodista con una amplia trayectoria en América TV, utilizó sus redes sociales para informar sobre este suceso y agradecer públicamente al ‘Tigre’. “Ricardo Gareca finaliza su etapa como entrenador de Perú. Lamentablemente, no se llegó a un acuerdo económico y el argentino decidió no continuar al mando de la selección. Una clasificación a un mundial, una final de Copa América y un repechaje. Muchas gracias, Tigre”.

Asimismo, el destacado periodista y narrador de fútbol Jesús Arias utilizó su cuenta de Twitter para expresar su incomodidad: “Lo que más me preocupa es quiénes o quién tendrá la responsabilidad de elegir al nuevo técnico. Los mismos que jugaron a ‘negociar’ con Gareca. Está complicado esto”.

El popular "Tanque" no pudo ocultar su malestar. Foto: Captura / Twitter

En ese mismo sentido, el periodista deportivo, Kevin Pacheco remarcó que “desde el entorno de Ricardo Gareca se considera que la propuesta de ayer de la FPF no es negociable. Creen que es una oferta con una reducción salarial importante y, dentro del área deportiva, hay preocupación por el tema. Hoy habrá otra reunión”.

De igual manera, el comunicador deportivo Pedro Canelo emplazó al presidente de la FPF al no lograr la continuidad de Gareca. “Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, se queda totalmente sin argumentos en la negociación con Ricardo Gareca. Hay que decirlo así. ¿Ajuste económico? Si la FPF vive tantos tiempos de austeridad, ¿por qué derrocharon la plata en el viaje a Doha?”.

Liberman y su duro mensaje contra Lozano

Martín Liberman, fiel a su estilo, responsabilizó a Lozano por el fracaso en las negociaciones. “A mis amigos peruanos, ¿quieren mantener a Gareca y le ofrecen menos de la mitad de lo que venía ganando? ¿Así quieren retenerlo? ¡Es un chiste! ¡Deben entender que es una inversión y no un gasto! No entiendo a Lozano. ¿Lo querrá retener en serio o jugará para la afición? Los leo amigos”.

Martín Liberman no tardó en manifestar su postura. Foto Captura / Twitter

Debido al reconocimiento del que goza en su natal Argentina, Ricardo Gareca fue respaldado por importantes comunicadores de su país, como Juan Pablo Varsky, quien también mostró su posición ante este lamentable acontecimiento. “Un ciclo excelente, no solo por resultados, sino por el contexto en el cual debió desarrollar su trabajo, la materia prima a disposición y la calidad de la liga doméstica”, escribió.

Hinchada peruana responsabiliza a Lozano

Los hinchas de la selección peruana inundaron las redes sociales con todo tipo de calificativos al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a quien responsabilizaron por el abrupto rechazo del ‘Flaco’ a continuar al mando de la Blanquirroja.

“No puedes estar ausente cuando se trata de una negociación importante, Agustín Lozano, simplemente es un impresentable y debe irse”, publicó un usuario.

“Agustín Lozano estaba bien creído que Gareca se iba a quedar con un corte del 40% en su salario y una propuesta mediocre del fútbol peruano actual. Que vergüenza”, se deja leer en algunos de los miles de comentarios que se registraron hasta el momento.

Agustín Lozano fue muy criticado por ofrecerle una reducción del 40% del sueldo a Gareca. Foto: composición LR/Liga1/Sentimiento Blanquirrojo/AFP.

“Ricardo Gareca se va porque solicitó realizar trabajar más amplio, mejorar el fútbol peruano y que no abarque solo selección. Eso a Agustín Lozano no le interesa. Oblitas, probablemente vaya por el mismo camino”..

“Te das cuenta de lo incompetente que es Agustín Lozano cuando tiene una renovación servida y es capaz de mandarlo todo por el tubo. Ni cuando tiene todo a su favor hace algo bien”.

“Y lo de Agustín Lozano roza entre lo inepto y la mala leche. Viajó a Bs As para reunirse, pero no se sentó en la mesa; tiró la excusa de que no hay plata, pero financia planillas de clubes y manda a Qatar a dirigentes que no tienen nada que ver”.