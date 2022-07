Ricardo Gareca dejó de ser técnico de la selección peruana; de esa forma, se pone fin a un exitoso ciclo de siete años al mando de la Bicolor. Por otra parte, no todos saben cómo fue la llegada del ‘Tigre’ al banquillo blanquirrojo.

El hombre clave en la llegada del ‘Flaco’ al Perú fue Juan Carlos Oblitas, quien a comienzos de 2015 fue escogido como gerente deportivo de la FPF por el entonces recién electo presidente de la FPF, Edwin Oviedo. No obstante, el nombre de Gareca no fue el primero en la mente del ‘Ciego’. Esta es la historia que inició uno de los procesos que trajo mas alegría al pueblo peruano.

La primera opción fue Reinaldo Rueda

En ese entonces el nombre que sonaba fuerte para dirigir a la selección peruana era el de Reinaldo Rueda, a quien le ofrecieron un proyecto a largo plazo para clasificar recién a Qatar 2022: “ La idea estaba en hacer un proyecto paralelo a la selección absoluta, apostándole a tres años de inversión para que en el 2018 esa selección sub-23 se volviera selección absoluta pensando en Qatar 2022 ″, declaró el colombiano en Radio Caracol en 2015.

En esta eliminatoria Reinaldo Rueda dirigió a Chile y Colombia, ninguno de los dos logró clasificar. Foto: Antena2

No obstante, en esa misma entrevista, Rueda reveló el motivo por el cual no aceptó la propuesta de la FPF: “ Por algunos detalles que no estaban en lo deseado, decidí declinar la oferta ”. Esto cayó muy mal en la Federación. De hecho, Oblitas precisó que se enteraron por ese medio que la oferta había sido rechazada y que incluso tenían un compromiso ya firmado.

“ Cuando escuché la entrevista le pedí explicaciones porque estaba confundido. Cuando hablé con él, la confusión siguió. Después, cuando hablé con Oviedo y Tejada, ellos tampoco entendían nada porque había un compromiso firmado ”, señaló en una entrevista a El Comercio.

La llegada del ‘Tigre’

En medio de todo el caos que significó este desplante, Oblitas decidió actuar rápido y encontró en Ricardo Gareca el plan B perfecto. Recordemos que el argentino ya conocía el futbol peruano debido a su corto, pero exitoso paso por Universitario en 2008, donde consiguió el título del Apertura, aunque venía de una mala campaña en Palmeiras de Brasil.

“ Yo creo en él. Sigo su trabajo desde que estaba en Vélez. Me gustó porque cada año le quitaban jugadores y al año siguiente lo volvía a formar y luchaba campeonatos, seguía siendo competitivo” , refirió en entrevista con Eddie Fleischman.

Oblitas en la presentación de Gareca como DT de Perú. Foto: RPP

De esta forma, Oblitas viajó a Argentina junto a Edwin Oviedo y Alberto Tejada —en ese entonces presidente y perente General de la FPF respectivamente— y le trasladaron la oferta y el proyecto deportivo, el cual fue del agrado del entrenador. Esto lo comentó su fiel amigo Óscar Ruggeri en el programa argentino ”El show del futbol”: “Sé que está analizando a los jugadores del exterior para ver qué puede armar y le gusta la idea. No sé qué decidirá. Ricardo es un gran amigo y uno de los que mejor sabe ver fútbol”, manifestó en ese entonces.

Las negociaciones no tardaron y al cabo de unos días Ricardo Gareca fue presentado como nuevo entrenador de la selección peruana. El ‘Tigre’ creía firmemente en el talento del jugador nacional y pese a que el proyecto estaba orientado al 2022, él estaba convencido de que podía clasificar a Rusia 2018: