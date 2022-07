Beccacece, Sampaoli o Reynoso: los candidatos que suenan en Perú tras conocerse que Gareca no va

Ricardo Gareca no continuará al mando de la selección peruana y pondrá fin a una de las mejores épocas en la historia de la Bicolor: desde devolver al equipo a una Copa del Mundo a disputar una final de Copa América. El ‘Tigre’ llegó a esta decisión tras reunirse con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, en Argentina y rechazar su propuesta salarial.

Tras esto, el entrenador se despide finalmente de nuestro país después de siete años y distintos nombres han ido sonando como posibles reemplazantes. Algunos tienen más chances de llegar que otros y los podrás repasar a continuación:

Sebastián Beccacece

Este fue el nombre que más sonó desde que se comenzó a hablar sobre la no continuidad del ‘Tigre’. El estratega de Defensa y Justicia de la Liga Profesional aseguró que no seguirá en el equipo una vez que finalice su contrato. “Si bien era cómodo irme ahora porque tengo los motivos, creí que no era correcto hacerlo. Voy a respetar el contrato y me voy a ir en paz”, dijo en conferencia de prensa.

Beccacece tiene 41 años. Foto: AS Argentina

Jorge Sampaoli

El ‘Hombrecito’ también comenzó a sonar para llegar a la Videna, en especial por su pasado y conocimiento del fútbol peruano (Juan Aurich, Sport Boys, Bolognesi y Sporting Cristal). El estratega argentino tiene 62 años y hace unos días dejó de dirigir al Olympique de Marsella de la liga francesa.

El 'Hombrecito' se encuentra sin equipo. Foto: AFP

Juan Reynoso

Otro de los llamados ‘reemplazantes’ de Gareca es Juan Reynoso, quien triunfó en la Liga MX con el Puebla y Cruz Azul, incluso fue campeón con este último equipo para cortar la sequía de 23 años de la Máquina Cementera sin lograr alzar el trofeo del torneo azteca. Actualmente, no tiene equipo y puede ser opción en Videna.

Juan Reynoso fue campeón con el Cruz Azul. Foto: Once

Nolberto Solano

Si bien no es una opción que muchos hinchas deseen, en especial por su selección sub-23, que pasó sin pena ni gloria, ‘Ñol’ conoce perfectamente al equipo y el modo de trabajar de Gareca, por lo que no sería descabellado pensar en que pueda asumir el cargo de manera interina o para las siguientes clasificatorias.

Solano y Gareca en entrenamientos. Foto: FPF

Conoce las razones por las que Ricardo Gareca no seguirá siendo DT de Perú