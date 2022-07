Siempre se ha dicho que la hinchada peruana es una de las más fieles e incondicionales del mundo. Sin embargo, cuando hay algo que criticar no se callan y toman posición. Por este motivo Sentimiento Blanquirrojo, una de las barras oficiales de la selección peruana, mandó un mensaje en redes sociales criticando a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la salida de Ricardo Gareca.

El hecho que molestó más a la agrupación fue que la FPF alegue no tener dinero para pagarle su sueldo completo al ‘Tigre’. Cuando Perú ha jugado, siempre ha estado lleno en el Nacional y con boletos con precios muy elevados:

“De no creer que teniendo las entradas más caras de toda Sudamérica y jugando a estadio lleno todas las fechas, no se tenga un presupuesto establecido y peor aún, no tener dirigentes a la altura para retener a un DT que nos devolvió a un mundial después de 36 años y nos puso a competir” , indicaron.

Foto: Facebook Sentimiento Blanquirrojo

Agradecimiento al ‘Tigre’

Sentimiento Blanquirrojo también dedicó unas líneas de agradecimiento al técnico argentino por todo lo que aportó al futbol peruano: “¡Muchas gracias por todo, profe! Estaremos siempre agradecidos por lo que nos brindó en estos 7 años. Un camino donde se tuvo muchas alegrías y también tristezas, pero no se abandonó. Gracias por creer en nuestro alicaído fútbol peruano y luchar para sacarlo adelante. Lastimosamente, no se puede nadar contra la corriente”, añadieron.

Aliento en todas partes

Los hinchas de la ‘Bicolor’ son uno de los más fieles del mundo, muestra de ello fue la presencia de 18 mil peruanos en Doha para alentar al equipo en el repechaje ante Australia. A pesar de la dura derrota y eliminación por penales, las imágenes de tantos compatriotas en un país lejano como Qatar dieron la vuelta al mundo.