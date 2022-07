¡Adios, Ricardo Gareca! Los memes más conmovedores tras conocerse que no seguirá como DT

El entrenador argentino Ricardo Gareca se robó el corazón de más de 30 millones de peruanos por su garra y empuje hacia nuestra selección. No obstante, el popular ‘Tigre’ optó por despedirse de la Bicolor y no renovar contrato.

Como es costumbre, cientos de fanáticas y fanáticos inundaron las redes sociales para dar a conocer su postura ante el inminente adiós de Ricardo Gareca. Para esto hicieron gala de su creatividad y publicaron los más divertidos memes que seguramente nos harán reír en un momento tan triste para los hinchas del deporte rey.

PUEDES VER: Así informaron EN VIVO el fin del ciclo de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana

Conmovedores memes tras decisión de Ricardo Gareca de no seguir al mando de la selección

Memes tras salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección. Foto: captura de Twitter

Memes tras salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección. Foto: captura de Twitter

Ricardo Gareca: ¿cuál era el sueldo que cobraba como DT de la selección peruana?

De acuerdo al portal internacional Goal, el salario del ‘Tigre’ era de 3 700 000 dólares anuales, cifra que supera los 14 millones de soles peruanos. Recordemos que Gareca Nardi mejoró su contrato con la FPF tras la pomposa participación de la ‘bicolor’ en Rusia 2018, debido a la hazaña de devolver a Perú a una Copa del Mundo tras largos 36 años.

Latina TV y el preciso instante donde informa que Ricardo Gareca no seguirá más como DT

¿Cuáles habrían sido los motivos para que Ricardo Gareca no renovara contrato?

Lo que se planteó en la reunión que tuvo con Agustín Lozano fue una reducción de salario, la cual sería compensada si se lograba la clasificación al Mundial 2026, y un recorte en torno a “los gastos operativos y la reducción del comando técnico”. Estos puntos no habrían sido tomados de la mejor manera por el exfutbolista, según el periodista Gustavo Peralta.

Negociación de Ricardo Gareca con la selección peruana. Foto: captura Twitter/Gustavo Peralta

“Ninguna de las dos partes cedió. No se quería y hoy ya fue muy tarde. Gareca considera que todo esto se pudo hablar en Lima y que la decisión de no seguir no es por lo económico, si no por las formas y que lo que se propuso no era lo que esperaba. Siente que no lo querían”, señaló el hombre de prensa en su cuenta de Twitter.

¿Qué equipos se interesaron en Ricardo Gareca?

Por el momento, solo Egipto y Qatar mostraron un interés real por el ‘Flaco’, aunque en Argentina también se habla de la posibilidad de que vaya a Boca Juniors. Sin embargo, actualmente se desconoce tal información.