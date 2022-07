“Mi prioridad es Perú”, fueron las palabras de Ricardo Gareca que dejó nuestras tierras y partió rumbo a Argentina. Han pasado varios días y parece que el panorama ha cambiado un poco tanto para el ‘Tigre’ como para la selección peruana.

Tras la dura derrota que significó no clasificar al Mundial Qatar 2022, la Blanquirroja se quedó sin entrenador y con un futuro incierto, ya que se desconoce si es que Ricardo Gareca continuará al mando o no. Pero algo sí es cierto, ha venido manteniendo reuniones con Agustín Lozano, quien estaría haciendo hasta lo imposible para que el ‘Tigre’ se quede . ¿Finalmente sucederá o no? Muy pronto lo sabremos.