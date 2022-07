Liverpool vs. Crystal Palace: ¿a qué hora y dónde jugarán el partido amistoso?

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Crystal Palace? Con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio de la temporada 2022/23, el conjunto de Jürgen Klopp disputará un partido amistoso ante el Crystal Palace este viernes 15 de julio, desde las 7.35 a. m. (hora peruana) en el National Stadium, en Singapur. La transmisión de este cotejo estará a cargo de la plataforma de streaming Star Plus y podrás seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes .

Los reds vienen golpeados a este duelo, pues perdieron 4-0 ante el Manchester United de Erik Ten Han. Si bien iniciaron acciones varios suplentes y jugadores sub-20, a Jürgen Klopp no le gustó que sus dirigidos recibieran tantos goles y decidió cambiarlos por los pesos pesados para el segundo tiempo.

Liverpool vs. Crystal Palace: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Crystal Palace ¿Cuándo juegan? Viernes 15 de julio ¿Dónde? National Stadium ¿A qué hora juegan? 7.35 a. m. ¿En qué canal? Star Plus

A qué hora juegan Liverpool vs. Crystal Palace

El encuentro amistoso entre Liverpool vs. Crystal Palace se llevará a cabo este viernes 15 de julio desde las 7.35 a. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

En qué canal ver Liverpool vs. Crystal Palace

La transmisión de Liverpool vs. Crystal Palace estará a cargo de la plataforma de streaming Star Plus.

¿Cómo ver Liverpool vs. Crystal Palace ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Crystal Palace por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Crystal Palace?

Para acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Crystal Palace, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde van a jugar Liverpool vs. Crystal Palace?

Liverpool vs. Crystal Palace se verán las caras en el Estadio Nacional de Singapur, recinto ubicado en Kallang, un sector de la ciudad-estado de Singapur.