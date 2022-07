¿A qué hora juega Chile vs. Ecuador EN VIVO por la Copa América Femenina 2022?

Chile vs. Ecuador EN VIVO se enfrentan este jueves 14 de julio desde las 8.00 p. m. (hora chilena) y 7.00 p. m. (hora ecuatoriana) por la fecha 3 de la Copa América Femenina 2022 correspondiente al Grupo A. El encuentro será en el estadio Pascual Guerrero y será televisado por DirecTV Sports.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del partido del fútbol femenino por internet en la web de La República Deportes.

Chile vs. Ecuador: ficha del partido

Partido: Chile vs. Ecuador Copa América Femenina 2022 ¿Cuándo juegan? Jueves 14 de julio ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora chilena) y 7.00 p. m. (hora ecuatoriana) ¿Dónde? Estadio Pascual Guerrero ¿En qué canal? DirecTV Sports.

¿A qué hora juegan Chile vs. Ecuador?

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Chile vs. Ecuador?

La transmisión internacional de Chile vs. Ecuador estará a cargo del canal DirecTV Sports. En algunos países, se podrá ver por su canal secundario DirecTV Sports+.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Chile vs. Ecuador por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Chile vs. Ecuador por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.