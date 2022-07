[En Vivo] Argentina vs. Uruguay: hora y canal de TV para ver el partido por la Copa América

VER AQUÍ Argentina vs. Uruguay EN VIVO Y EN DIRECTO este viernes 15 de julio, por la jornada 3 del Grupo B en la Copa América Femenina 2022, a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora argentina y uruguaya). El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Centenario de Armenia y la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Si deseas seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes y conoce todos los detalles.

Argentina vs. Uruguay: ficha del partido

Partido Argentina vs. Uruguay ¿Cuándo juegan? Viernes 15 de julio ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú), 6.00 p. m. (Argentina y Uruguay) ¿Dónde? Estadio Centenario ¿En qué canal? DirecTV Sports

Argentina vs. Uruguay: la previa

Obligados a ganar. Uruguay no empezó de la mejor manera su participación en la Copa América, cayó ante Venezuela y Brasil, por lo que necesita vencer a Argentina para no despedirse de la competición. El conjunto charrúa no podrá contar con la mediocampista Ximena Velazco, quien fue expulsada ante la Canarinha.

Por su parte, la Albiceleste logró recuperarse de la caída en el debut y superó sin problemas a Perú por 4-0. Las dirigidas por Germán Portanova intentarán sumar de a tres para alcanzar en la cima a las brasileñas.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Uruguay?

El enfrentamiento entre Argentina vs. Uruguay por la Copa América Femenina 2022 se desarrollará en el Estadio Centenario de Armenia. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Colombia: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (domingo 10).

¿En qué canal VER EN VIVO Argentina vs. Uruguay por DirecTV Sports?

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

México: Blue To Go Video Everywhere

Uruguay: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Argentina vs. Uruguay por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Argentina vs. Uruguay por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Argentina vs. Uruguay?

El escenario de este compromiso será el Estadio Centenario, ubicado en la ciudad colombiana de Armenia. El recinto fue inaugurado en 1988 y tiene capacidad para albergar a más de 20.000 espectadores.