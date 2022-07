Las últimas noticias que llegan desde Argentina no son favorables para la selección peruana. Luego de conocerse que el entorno de Ricardo Gareca no se mostró satisfecho con la oferta económica hecha por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el periodista Manuel Olivari, de DirecTV Sports, fue todavía más tajante al señalar que el DT no seguirá en el equipo.

“Ricardo Gareca no sigue en la selección de Perú. Le ofrecieron una reducción del 40% en su salario y reducciones en su comando técnico, oferta ni siquiera considerada. El ‘Tigre’ dio por cerradas las negociaciones con la FPF”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

Los allegados del entrenador mantuvieron el último martes 12 una reunión con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, y su equipo de trabajo para discutir el nuevo contrato que se le haría para los próximos años. Además, se presentarían una serie de propuestas en el aspecto deportivo, como un plan para las divisiones menores del fútbol peruano.

Peligra la continuación de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana. Foto: captura/Twitter

Este miércoles 13, el periodista de ESPN Perú, Gustavo Peralta, dio a entender que el factor económico sería determinante para llegar a un acuerdo, pues tanto la FPF como Gareca “cuidan mucho” este aspecto.

La respuesta definitiva del técnico se conocería la noche de este miércoles o el jueves, un plazo que Lozano ya tenía contemplado desde antes de viajar a Buenos Aires para reunirse con el, por ahora, exseleccionador.

Selección peruana habría apelado ante FIFA por Byron Castillo

Mientras se negocia el tema, trascendió que la FPF se habría plegado al reclamo de Chile ante la FIFA por Byron Castillo. El diario La Tercera informó que Perú apeló el fallo del organismo que dejó sin efecto la denuncia presentada por la ANFP e incluso estaría dispuesto a acudir al TAS para lograr el castigo a la Tri por la supuesta falta cometida por el jugador.