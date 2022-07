‘Paco’ Bazán revela incómoda anécdota: “Un seleccionado me llamó para ‘parcharme’”

Luego de la derrota de la selección peruana en el repechaje al Mundial Qatar 2022, varios medios y periodistas realizaron críticas al equipo y a los jugadores por el nivel mostrado en dicho partido. Entre ellos estuvo Francisco ‘Paco’ Bazán, protagonista de una polémica al expresar públicamente que futbolistas como Christian Cueva “le habían robado la ilusión” a los hinchas.

Las declaraciones del exarquero sobre el equipo no habrían caído bien en un integrante del plantel, quien lo encaró directamente para reclamarle. Así lo afirmó Bazán en la edición más reciente de su programa “El deportivo: en otra cancha”, aunque sin revelar el nombre del mismo.

“Hoy me llamaron, me llamó un seleccionado para ‘apretarme, parcharme’. Ahora estos intocables quieren decirnos a nosotros cómo hacer la pauta. Te voy a contar por interno quién es, yo la verdad me mantengo al margen de eso”, dijo el presentador mientras conversaba al aire con un miembro de su equipo de producción.

Ya hace casi un mes, poco después del partido frente a Australia, Bazán afirmó que dos jugadores se habrían peleado en el vestuario. Aunque no reveló de quiénes se trataba, trascendieron los nombres de Carlos Zambrano y André Carrillo, pero el ‘León’ negó que tal incidente se hubiera producido.

Selección peruana aguarda continuidad de Gareca

El último martes 12 de julio, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, junto a su equipo de trabajo, sostuvo una reunión con el entorno de Ricardo Gareca en Argentina para negociar la continuidad del ‘Tigre’ al mando de la Blanquirroja. Entre los términos propuestos se pudo conocer que se le planteó al DT una reducción de salario, ofrecimiento que no agradó a sus allegados.