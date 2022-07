FBC Melgar: el camino del ‘León’

“Queremos hacer una institución sólida, fuerte, no solo un equipo de fútbol competitivo. Estuve conversando con el presidente de Vélez de Argentina. A ellos durante diez años no les interesó competir por títulos. Se desarrollaron como institución y escuela. Luego de eso han empezado a ser campeones. Me gusta pensar a largo plazo. Creo que Melgar, por la idiosincrasia del arequipeño y las circunstancias que rodean al club, tiene un potencial maravilloso para ser protagonista nacional”, le confesó José Suárez Zanabria, entonces administrador temporal de Melgar, a La República en diciembre del 2015. El proyecto apuntaba a largo plazo, pero en los primeros dos años de su gestión, el cuadro rojinegro ya había recuperado cierta estabilidad financiera (una fuerte inversión del empresario peruano Jader Rizqallah fue clave), retomado el orden institucional y enderezado el rumbo deportivo. Ese mismo año, nada más y nada menos que el de su centenario, la dirección técnica de Juan Máximo Reynoso, la gerencia deportiva de Gustavo Vivanco y las destacadas actuaciones de Omar Fernández, ‘Cachete’ Zúñiga y Bernardo Cuesta le darían al Dominó el segundo título nacional de su historia.

Hoy, con Ricardo Bettocchi (exgerente adjunto de operaciones y competencias de la FPF) como administrador temporal y Édgar Villamarín (campeón nacional 2015) como gerente deportivo, Melgar continúa su crecimiento nacional e internacional. La obtención del Torneo Apertura 2022 y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, certamen donde dejaron en el camino a brasileños, colombianos, argentinos y uruguayos, son el resultado de años de planificación y trabajo transparente. El entrenador argentino Pablo Lavallén, flamante sustituto de Néstor Lorenzo, seguro cosechará los frutos de una administración tan exitosa como inusual en el Perú.

Siempre pendientes del hincha

Melgar hace vibrar a todo Arequipa. Ayer, luego del entrenamiento del equipo, el pequeño Milton, hincha rojinegro de siete años, compartió un buen rato junto a los jugadores del Dominó. El joven fanático de Melgar se hizo conocido en redes sociales tras su efusivo grito de gol en la transmisión del triunfo sobre Deportivo Cali, por lo que autoridades del club lo invitaron a compartir con sus ídolos.