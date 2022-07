[En Vivo] The Strongest vs. Jorge Wilstermann: ¿a qué hora ver el partido por la Liga Bolivia?

The Strongest vs. Jorge Wilstermann EN VIVO juegan, este miércoles 13 de julio a las 7.00 p. m. (hora peruana), por la segunda fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Hernando Siles y será transmitido por la señal de Tigo Sports Bolivia. En caso no puedas acceder, La República Deportes transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

The Strongest vs. Jorge Wilstermann: ficha del partido

Partido The Strongest vs. Jorge Wilstermann Fecha Miércoles 13 de julio Hora 7.00 p. m. (hora peruana) Canal Tigo Sports Lugar Estadio Olímpico Hernando Siles

¿A qué hora juegan The Strongest vs. Jorge Wilstermann?

Bolivia: 8.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO The Strongest vs. Jorge Wilstermann?

Tigo Sports Bolivia será la señal encargada de llevar el partido EN VIVO. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto EN DIRECTO vía la web de La República Deportes.

¿Qué canal es Tigo Sports EN VIVO?

Tigo Star (satélite): canal 1 (SD) y 8 (HD).

Tigo Star (cable): canal 100 (Tigo Sports HD), 717 (Tigo Sports 2 HD) y 718 (Tigo Sports 3 HD).

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO?

La programación del fútbol boliviano vía Tigo Sports también está disponible por internet. Para acceder a ella, debes ingresar a la página web oficial del canal, registrarte con tu número (si eres cliente móvil Tigo) o con tu correo electrónico (si eres cliente hogar) y seleccionar el partido que quieras ver.

¿Cómo ver The Strongest vs. Jorge Wilstermann ONLINE GRATIS?

Si deseas ver The Strongest vs. Jorge Wilstermann de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la cobertura EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

The Strongest vs. Jorge Wilstermann: posibles alineaciones

The Strongest : Guillermo; Torres, Castillo, Benegas, Aponte; Gómez, Ursino, Sauce, Flores; Reinoso, Prost.

Jorge Wilstermann: Giménez; Ortiz, Echeverría, Rodríguez, Añez, Serginho, Castellón, Castro, E. Rodríguez, C. Rodríguez, Barbosa.

The Strongest vs. Jorge Wilstermann: últimos partidos

The Strongest 3-1 Jorge Wilstermann | División Profesional | 19.09.2021

Jorge Wilstermann 0-3 The Strongest | División Profesional | 11.01.2021

Jorge Wilstermann 0-0 The Strongest | Torneo Apertura | 11.12.2020

The Strongest 0-1 Jorge Wilstermann | Torneo Apertura | 8.02.2022

¿Dónde juegan The Strongest vs. Jorge Wilstermann?

The Strongest y Jorge Wilstermann juegan en el Estadio Olímpico Hernando Siles, ubicado en la ciudad de La Paz, Bolivia. El recinto fue inaugurado el 16 de enero de 1930 y tiene capacidad para 41.143 espectadores.