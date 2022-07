¿A qué hora juegan River Plate vs. Barracas Central EN VIVO por la Copa Argentina 2022?

River Plate vs. Barracas Central EN VIVO se enfrentan desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario argentino) por los 16avos de final de la Copa Argentina 2022. El duelo se jugará en el Estadio Único Villa Mercedes (San Luis), con transmisión por TV de TyC Sports. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, revisa esta nota con las formaciones iniciales de ambos clubes, el marcador actualizado y los videos de goles.

River Plate vs. Barracas Central: ficha del partido

Partido River Plate vs. Barracas Central ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 13 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Único Villa Mercedes ¿En qué canal? TyC Sports

¿A qué hora juegan River Plate vs. Barracas Central?

En Argentina, el duelo River Plate vs. Barracas Central arrancará a las 9.30 p. m. (7.30 p. m. de Perú). Conoce la guía de horarios para otros países.

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 14).

Frente a un rival inédito, River Plate buscará meterse en los octavos de final de la Copa Argentina 2022, uno de los dos únicos torneos que le restan en la presente temporada. Barracas Central, recién ascendido a la máxima categoría del fútbol argentino, intentará dar la sorpresa en esta llave.

El Millonario no gana desde hace cuatro partidos (dos por la liga y dos por Copa Libertadores). Su última presentación fue la sorpresiva derrota en casa por 2-0 que le propinó Godoy Cruz, resultado que lo deja muy relegado en la tabla de posiciones.

El elenco Guapo, por su parte, viene motivado tras dos victorias consecutivas. Los albirrojos se medirán por primera vez al cuadro de Núñez.

River y Barracas nunca se habían enfrentado. Foto: composición/@SanLorenzo/@RiverPlate

¿Qué canal transmite River Plate vs. Barracas Central?

La señal encargada de televisar el juego River Plate vs. Barracas Central será TyC Sports.

Argentina: TyC Sports

Bolivia: TyC Sports

Chile: TyC Sports

Colombia: TyC Sports

Ecuador: TyC Sports

México: TyC Sports

Paraguay: TyC Sports

Perú: TyC Sports

Uruguay: TyC Sports

Venezuela: TyC Sports

Estados Unidos: TyC Sports Internacional.

¿Cómo ver River Plate vs. Barracas Central por internet?

Para que no te pierdas la transmisión por internet de River Plate vs. Barracas Central, sintoniza la señal de TyC Sports Play, servicio de streaming que incluye los partidos de esta cadena deportiva. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Apuestas de River Plate vs. Barracas Central

De acuerdo con las previsiones de las principales casas de apuestas, River Plate es el favorito para ganar este cotejo.

Betsson: gana River Plate (1,33), empate (4,75), gana Barracas Central (9,00)

1XBet: gana River Plate (1,37), empate (4,70), gana Barracas Central (8,80)

Doradobet: gana River Plate (1,38), empate (4,50), gana Barracas Central (8,50)

Inkabet: gana River Plate (1,33), empate (4,60), gana Barracas Central (9,00).

Alineaciones probables de River Plate vs. Barracas Central

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Milton Casco; Bruno Zuculini, Rodrigo Aliendro; Nicolás de la Cruz, José Paradela, Esequiel Barco; Lucas Beltrán.

Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Milton Casco; Bruno Zuculini, Rodrigo Aliendro; Nicolás de la Cruz, José Paradela, Esequiel Barco; Lucas Beltrán. Barracas Central: Maximiliano Gagliardo; Brian Blasi, Brian Calderara, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz, Carlos Arce, Facundo Mater, Iván Tapia, Juan Vázquez, Bruno Sepúlveda y Neri Bandiera.

¿Dónde juegan River Plate vs. Barracas Central?

El escenario de este compromiso será el Estadio Único Villa Mercedes, también conocido como Estadio La Pedrera, recinto deportivo ubicado en la provincia de San Luis, con capacidad para albergar a 30.000 espectadores.