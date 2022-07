¿A qué hora juega Paraguay vs. Bolivia EN VIVO por la Copa América Femenina 2022?

Paraguay vs. Bolivia EN VIVO se enfrentan este jueves 14 de julio, en el Estadio Pascual Guerrero (Cali), por la fecha 3 del Grupo A en la Copa América Femenina 2022. El duelo arrancará a las 4.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora paraguaya y boliviana), con transmisión de DirecTV Sports. Para que no te pierdas del encuentro, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes con las formaciones iniciales de ambas selecciones, el marcador actualizado y los videos de goles.

Paraguay vs. Bolivia: ficha del partido

Partido Paraguay vs. Bolivia ¿Cuándo juegan? Jueves 14 de julio ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Paraguay y Bolivia) ¿Dónde? Estadio Pascual Guerrero ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Bolivia?

En territorio paraguayo y boliviano, el encuentro Paraguay vs. Bolivia empezará a las 5.00 p. m. (4.00 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Bolivia: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Un duelo prácticamente de descarte es el que sostendrán la colera Bolivia y su similar de Paraguay por la tercera jornada de la fase de grupos en la Copa América 2022. La Verde ha caído goleada en sus dos compromisos previos y una nueva derrota la dejaría eliminada del torneo.

En la fecha anterior, las altiplánicas perdieron 3-0 a manos de Colombia, resultado que las deja con cero unidades y -8 de diferencia de gol. Solo sacar los tres puntos en este nuevo cotejo les permitirá seguir soñando con alcanzar el tercer lugar para el desempate con las terceras del Grupo B.

El combinado guaraní, por su parte, se repuso de su derrota en el debut para imponerse 3-2 a Chile. La Albirroja tiene tres puntos y una diferencia de -1, la cual tratará de mejorar frente al elenco boliviano, al cual ya aplastó 10-2 en su cruce más reciente.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Bolivia?

La transmisión internacional de Paraguay vs. Bolivia estará a cargo del canal DirecTV Sports. En algunos países, se podrá ver por su canal secundarios DirecTV Sports+.

¿Cómo ver Paraguay vs. Bolivia por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Paraguay vs. Bolivia por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Historial de Paraguay vs. Bolivia

Bolivia 2-10 Paraguay | 18.09.14.

¿Dónde juegan Paraguay vs. Bolivia?

El escenario de este compromiso, así como el de todos los del Grupo A de la Copa, será el Estadio Pascual Guerrero de Cali, recinto deportivo con capacidad para acoger a más de 46.000 espectadores.