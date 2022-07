De ser rechazado por Gregorio Pérez en Universitario a ‘romperla’ con Alianza Lima

Muchas veces la vida da vuelta, sobre todo en el mundo del fútbol. Pese a haberlo dado todo, algunos jugadores tienden a salir por la fuerte falsa de un club para después llegar a equipos totalmente inesperados y ser reconocidos o queridos por su entrega. Uno de estos es Pablo Lavandeira, quien defendió la camiseta de Universitario de Deportes y actualmente juega en Alianza Lima.

Actualmente, el volante uruguayo se ha convertido en una pieza fundamental en el elenco de Carlos Bustos y titular indiscutible con los blanquiazules, pero mucho antes de esto sudó la camiseta merengue por una temporada y media. Aunque se entregó al máximo por los cremas, no fue considerado por Gregorio Pérez y terminó dejando el equipo estudiantil .

Su pasado en Universitario

Tras varias temporadas en Deportivo Municipal, la administración crema apuntó a Pablo Lavandeira y decidió contratarlo a mediados del 2018. Durante la temporada y media que estuvo en tienda crema, el uruguayo jugó un total de 36 partidos, marcó cinco goles y brindó dos asistencias. Fue dirigido por Nicolás Córdova, Juan Pajuelo de manera interina y finalmente con Ángel Comizzo. Incluso fue clave para salvar el descenso en el 2018, lo que le permitió ganar el cariño del hincha.

No obstante, cuando se designó al nuevo entrenador Gregorio Pérez, este y Jean Ferrari decidieron que no continuaría. Al conocer esta noticia, el volante se despidió de los hinchas cremas con un particular y emotivo post en su cuenta de Instagram.

“Este post no es para despedirme, todo lo contrario. No podría despedirme porque desde el día que vestí por primera vez tu camiseta no solo ganaste un hincha más, sino que una familia entera en Uruguay y Perú, por eso es que para siempre van a estar en mi corazón. Hoy, que tomo otro rumbo, sí quiero desear que sea un gran 2020 para el club, para mis excompañeros, pero sobre todo para cada hincha que sufre cada fin de semana y anhela la tan ansiada 27, que este año sé que la conseguirán y, desde donde esté, festejaré junto a ustdes”, expresó.

“Y agradecerles por su muestra de cariño constante hacia mí en sus mensajes, comentarios y cada vez que en la calle me brindaban una palabra o algún gesto de cariño y respeto. También va mi saludo para los que no. Ya nos estamos viendo. Y dale ‘U’. Y dale ‘U’ para siempre”, concluyó.

Mensaje de despedida del volante uruguayo. Foto: Instagram/Pablo Lavandeira

Su presente se pintó de blanquiazul

Tras su paso en el Audax Italiano de Chile y Ayacucho FC, Carlos Bustos decidió fichar a Pablo Lavandeira. Si bien en un comienzo el entrenador argentino mantuvo sus dudas con el uruguayo, quien empezó en la banca de suplentes debido al sistema 3-5-2, el volante terminaría por ganarse el puesto más adelante.

En lo que va de la temporada, jugó un total de 17 partidos en el torneo local, los seis de la Copa Libertadores 2022, y anotó un total de ocho goles en ambas competiciones. Sin embargo, eso no es todo, ya que la ‘garra’ que mostró el mediocampista ha servido también para ganarse el cariño de los hinchas blanquiazules.

No hay duda alguna de que Pablo Lavandeira sabe adueñarse de los fanáticos, primero de los merengues y ahora de los aliancistas. Incluso viene de anotar un tanto en la victoria de 2-1 ante Atlético Grau, en el inicio del Torneo Clausura.