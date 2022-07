Gonzalo Núñez amenaza con denunciar a Paolo Guerrero: “Si no muestra las pruebas, me voy al Poder Judicial”

Hace algunos días, Erick Osores y Gonzalo Núñez señalaron en su programa de YouTube que Alianza Lima le habría ofrecido 96.000 dólares mensuales a Paolo Guerrero para poder ficharlo. Posteriormente, el delantero se pronunció en sus redes sociales e insinuó que algunos comunicadores recibirían dinero para perjudicarlo.

Ante ello, ambos periodistas le respondieron el ‘Depredador’. Osores indicó que no se rectificará, mientras que Núñez deslizó la posibilidad de tomar acciones legales en contra del futbolista de la selección peruana.

“Si no muestra las pruebas en 15 días, yo me voy al Poder Judicial porque así nomás no me van decir que soy coimero” , manifestó el comunicador en su espacio digital.

“Por lo menos, que diga que se equivocó y eso hablaría bien de Paolo, pero como su orgullo es gigante, no lo va a hacer. Por lo menos merecemos una rectificación. Yo creo que sí le haré un juicio, porque así nomás no puedes decir esas cosas, ¿o lo perdonó porque es Paolo?”, agregó.

¿Qué dijo Paolo Guerrero contra Erick Osores y Gonzalo Núñez?

El pasado viernes 8 de julio, Paolo Guerrero publicó una historia en sus redes sociales, en la que se mostró muy enojado por las afirmaciones que realizaron Erick Osores y Gonzalo Núñez en su programa digital.