Diego Rebagliati sobre Paolo Guerrero: “Tiene una cara de c*** cuando no está contento”

La derrota de la selección peruana ante Australia por el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022 sigue dando de qué hablar en la prensa nacional. Esta vez, Diego Rebagliati se refirió a este encuentro durante una entrevista que brindó al programa de YouTube “La Lengua” de Jesús Alzamora.

Ante la pregunta del conductor de este espacio, el comentarista deportivo intentó explicar el posible motivo de la ausencia del ‘Depredador’ en la convocatoria de Ricardo Gareca.

“Paolo tiene algunas cosas que son complicadas. Imagínate que lo llevabas y decides no sacarlo en lista. Era claramente llevarlo para que juegue. Paolo no es Jefferson, Paolo es jodido, tiene una cara de c*** terrible cuando no está contento. El viaje se iba a centrar en Paolo. Es un crack y es el mejor ‘9′ de la historia de la selección, pero es muy jodido”, indicó.

“Yo tengo la sensación que Gareca y su comando técnico dijeron ‘Con esto nos alcanza, no necesitamos algo adicional, vayamos con los mismos que clasificaron al repechaje’. Si te pones más fino, creo que más preparado para tener minutos estaba Ruidíaz que Paolo”, agregó el comunicador.

¿Qué se sabe del futuro de Paolo Guerrero?

Hasta el momento, Paolo Guerrero se encuentra como agente libre. En los últimos días, Alianza Lima le realizó una oferta formal al ‘Depredador’ para que sea su refuerzo en el Torneo Clausura. Sin embargo, el delantero nacional rechazó esta propuesta debido a que su intención es jugar en el extranjero.