Brian Sarmiento denuncia acto de corrupción en la semifinal del Melgar vs. Garcilaso del 2015

En el año 2015, Melgar cumplió 100 años y lo celebró ganando el título nacional. Sin embargo, luego siete de años de esta conquista se reveló un hecho insólito. Resulta que Brian Sarmiento, exjugador de Real Garcilaso (ahora llamado Cusco FC), contó en una entrevista que el cuadro imperial fue víctima de corrupción en la semifinal que jugó ante el Dominó.

Durante una entrevista al canal de YouTube Ezzequiel, el futbolista de 32 años fue consultado acerca de lo más turbio que ha vivido en su carrera. Ante esto, el jugador se refirió al fútbol peruano. El mediocampista argentino indicó que los “árbitros en el Perú son bastante corruptos” debido a un hecho que vivió en aquella instancia definitoria disputada en Arequipa.

“El equipo tenía cinco años y el presidente era medio ‘boca suelta’. Teníamos un equipazo, éramos la revelación del torneo. Jugamos la primera semifinal contra un Melgar que cumplía 100 años. Entonces, en el segundo tiempo, pido el cambio para jugar la vuelta (...) Yo sabía que allá los árbitros son bastante corruptos en todos los sentidos”, contó en un primer momento.

Segundos después, Brian Sarmiento afirmó que el juez principal del partido —que era Diego Haro— le mostró la tarjeta roja en los minutos finales cuando estaba sentado en el banquillo. Según el futbolista, la justificación que le dio el árbitro fue que “no pueden salir campeones”.

“Entonces, yo estoy sentado en el banco, el árbitro se me acerca y me saca la roja (...) Le pregunto al árbitro sobre la roja y me dice: ‘Disculpa, lo que pasa es que ustedes no pueden salir campeones y te tenía que echar’ (...) Me dieron tres fechas de suspensión por si clasificábamos a la final”, concluyó.

Aquel cotejo jugado en el Monumental de la UNSA fue favorable para los dirigidos en ese entonces por Juan Reynoso, ya que ganaron 1-0. En el encuentro de vuelta, disputado en Cusco, Real Garcilaso cayó goleado 4-0 y le dijo adiós al título.