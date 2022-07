La última vez que Melgar salió campeón nacional fue en el 2015, año de su centenario, tras vencer en la final a Sporting Cristal. Antes de llegar al partido definitorio, el Dominó tuvo que jugar la semifinal ante Real Garcilaso (hoy Cusco FC). Siete años después, Brian Sarmiento, exjugador del cuadro cusqueño, reveló que hubo corrupción en ese enfrentamiento. Ante ello, ‘Cachete’ Zúñiga salió al frente para responder.

Lo primero que dijo el ídolo y exgoleador del cuadro rojinegro fue que su exclub está por encima de los clubes de la capital desde hace años, a excepción de Cristal, institución que colocó a la misma altura que el León del Sur.

“Así les moleste a muchos, Melgar es el mejor equipo en los últimos años junto a Cristal, por cómo se manejan ambas instituciones. Hoy, (Melgar) le saca ventaja a los equipos grandes y eso es un ejemplo a seguir”, expresó ‘Cachete’ para Líbero.

Asimismo, Ysrael se tomó el tiempo de dar su opinión sobre las declaraciones que emitió el argentino Brian Sarmiento, quien habría tratado de restarle importancia al título obtenido por los arequipeños.

“Me parece que alguna prensa mal intencionada quiere, quizá, desmerecer lo que hace todo el grupo humano que forma parte de Melgar. Pero no hay que darle mucha importancia, que Melgar siga representando no solo a Arequipa, sino a todo un país ‘futbolero’, porque lo está haciendo muy bien”, mencionó ‘Cachete’.

¿Qué dijo Brian Sarmiento sobre Melgar?

En una entrevista para el canal de YouTube Ezzequiel, de Ezequiel Consevik, el futbolista de 32 años contó sobre un hecho inédito que vivió en nuestro país cuando defendía los colores de Real Garcilaso.

“El equipo tenía cinco años y el presidente era medio ‘boca suelta’. Teníamos un equipazo, éramos la revelación del torneo. Jugamos la primera semifinal contra un Melgar que cumplía 100 años. Entonces, en el segundo tiempo, pido el cambio para jugar la vuelta (...) Yo sabía que allá los árbitros son bastante corruptos en todos los sentidos”, narró Sarmiento.