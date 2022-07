¿En qué canal ver Uruguay vs. Brasil HOY por la fecha 2 de la Copa América Femenina?

Uruguay vs. Brasil EN VIVO se miden en el Estadio Centenario de Armenia (Colombia) a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (horario uruguayo y brasileño), por la fecha 2 de la Copa América Femenina 2022. El cotejo se podrá ver desde los canales DirecTV Sports y DirecTV Sports+, pero en La República Deportes también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE, con el minuto a minuto, los videos de goles y el resultado final en este y otros partidos de hoy.

Uruguay vs. Brasil: ficha del partido

Partido Uruguay vs. Brasil ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 12 de julio ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú), 6.00 p. m. (Uruguay y Brasil) ¿Dónde juegan? Estadio Centenario de Armenia ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Brasil?

En Perú, el Uruguay vs. Brasil se podrá seguir desde las 4.00 p. m. (6.00 p. m. en el horario uruguayo y brasileño). Revisa la guía de otros países en la región.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Con la obligación de ganar para dejar los últimos puestos de su grupo, la selección uruguaya buscará en esta segunda jornada de la Copa América Femenina dar la sorpresa frente a la poderosa Brasil, que lidera con tres puntos y una envidiable diferencia de gol.

El elenco charrúa perdió en el debut contra Venezuela, que se llevó la victoria gracias al golazo de Deyna Castellanos. La Canarinha, por su parte, no tuvo problemas para golear 4-0 a Argentina con un doblete de Adriana, así como tantos de Bia Zaneratto y Debinha.

El último registro de un enfrentamiento entre ambas escuadras fue el cotejo que disputaron por el Sudamericano 2010. Aquella vez, Brasil aplastó 4-0 al combinado uruguayo.

¿Qué canal transmite Uruguay vs. Brasil?

Por TV, el cotejo Uruguay vs. Brasil se podrá ver por la señal de DirecTV Sports (en territorio uruguayo) y DirecTV Sports+ (resto de Sudamérica).

Argentina: DirecTV Sports+

Bolivia: DirecTV Sports+

Brasil: SBT

Chile: DirecTV Sports+

Colombia: DirecTV Sports+

Ecuador: DirecTV Sports+

México: Sky Sports

Paraguay: DirecTV Sports+

Perú: DirecTV Sports+

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports+

Estados Unidos: TUDN, FS1.

¿Cómo ver Uruguay vs. Brasil por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Uruguay vs. Brasil por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. En caso no cuentes con este servicio, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Uruguay vs. Brasil

Uruguay 0-4 Brasil | 07.11.10.

¿Dónde juegan Uruguay vs. Brasil?

El escenario de este compromiso será el Estadio Centenario de Armenia, en Colombia, recinto deportivo con capacidad para albergar a 20.000 espectadores.

Posibles formaciones de Uruguay vs. Brasil