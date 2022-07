¿Se cambia de club? DT de Chivas se refirió a la posible llegada del peruano Santiago Ormeño

Si bien no ha disputado muchos partidos con la selección peruana y su club León, Santiago Ormeño parece haber despertado el interés de otros equipos. Desde México, el nombre del delantero nacional ha sido vinculado con el Chivas de Guadalajara en los últimos días. Al respecto, el técnico del club mexicano se refirió a esta situación.

Durante la conferencia de prensa, tras la derrota de Chivas sobre Atlético San Luis, Ricardo Cadena salió al frente para aclarar el interés del club sobre el seleccionado peruano, quien no ha anotado goles en la presente temporada con el León.

“Tengo entendido que está en conversaciones, que está en tratos. No sé si ya se cerró o no. Finalmente, a mí me ocupa el que, con los elementos que tengo, busquemos esa opción de convertir”, sostuvo.

Santiago Ormeño aún no anota con la selección peruana. Foto: EFE

¿León se despide de Santiago Ormeño?

Si bien aún no hay nada oficial sobre el posible traspaso de Santiago Ormeño al Chivas de Guadalajara, el técnico del León, Renato Paiva, habló sobre la situación del delantero y aseguró que el cuadro felino no contratará a ningún sustituto.