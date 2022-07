Detalles. Luego de la dolorosa derrota ante Australia en repechaje, la selección peruana protagonizó una polémica debido a los viajeros que compartieron el avión con los jugadores: entre estos resaltaban un empresario gastronómico, el barbero de Miguel Trauco, un amigo personal de Christian Cueva y algunos familiares de los miembros de la delegación.

Muchos consideraron que la presencia de estos personajes desconcentró a la Bicolor e influyó en sus rendimiento. Al respecto, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, se pronunció sobre lo acontecido y enfatizó que los futbolistas le hicieron la solicitud.

“La selección peruana siempre viaja en chárter. Yo, como presidente, aprobé el pedido de la selección de que los jugadores querían que sus familiares viajen aprovechando el chárter, pero pagando su derecho. Nadie ha viajado gratis”, sostuvo en diálogo con RPP.

En la nómina, también se pudo registrar a varios dirigentes de las ligas departamentales. Esto generó la indignación de los aficionados, quienes consideraron que dichas personas no pertenecían al entorno de la Blanquirroja.