[En Vivo] Sport Boys vs. UTC: ¿a qué hora y cómo ver el partido por la Liga 1?

Mira AQUÍ Sport Boys vs. UTC EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, lunes 11 de julio, desde la 1.00 p. m. por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El compromiso se disputará en el estadio Iván Elías Moreno y la transmisión estará a cargo de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobetura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Sport Boys vs. UTC: ficha del partido

Partido Sport Boys vs. UTC ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 11 de julio ¿A qué hora? 1.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Iván Elías Moreno ¿En qué canal? Gol Perú

Sport Boys vs. UTC: ¿cómo llegan?

Sumar y escalar. Sport Boys y UTC de Cajamarca tuvieron una discreta participación en el Torneo Apertura y buscarán arrancar de la mejor manera el segundo certamen del año.

La Misilera culminó la primera competición en casilla 14 y necesita sumar de a tres para no comprometerse con los últimos lugares. Por su parte, el Gavilán del Norte tiene como principal objetivo llegar a una competición internacional e intentará dar el golpe en condición de visita.

Sport Boys vs. UTC: hora

En horario peruano, el duelo entre Sport Boys vs. UTC iniciará a la 1.00 p. m. Revisa AQUÍ la guía de horarios:

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

¿Qué canal transmite Sport Boys vs. UTC?

La señal encargada de televisar el encuentro Sport Boys vs. UTC será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de los cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Sport Boys vs. UTC, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Sport Boys vs. UTC ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Sport Boys vs. UTC por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Sport Boys vs. UTC?

El estadio Iván Elías Moreno de Villa el Salvador será la plaza que albergará el duelo entre Sport Boys vs. UTC. El conjunto norteño anunció que dicho compromiso se jugará a puertas cerradas.