[DirecTV Sports EN VIVO] Paraguay vs. Chile: ¿a qué hora ver el partido de Copa América Femenina?

Paraguay vs. Chile EN VIVO juegan, este lunes 11 de julio a las 4.00 p. m. (hora peruana), por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América Femenina. El encuentro se disputará en el estadio Pascual Guerrero y tendrá la transmisión de Directv Sports. En caso no puedas acceder, La República Deportes realizará el seguimiento ONLINE del encuentro.

Paraguay vs. Chile: ficha del partido

Partido Paraguay vs. Chile Fecha Lunes 11 de julio Hora 4.00 p. m. (hora peruana) Canal Directv Sports Lugar estadio Pascual Guerrero

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Chile?

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Chile?

Argentina: DirecTV Sports+

Bolivia: DirecTV Sports+

Chile: DirecTV Sports+

Colombia: DirecTV Sports, Win Sports+

Ecuador: DirecTV Sports+

México: Sky Sports

Paraguay: DirecTV Sports+

Perú: DirecTV Sports+

Uruguay: DirecTV Sports+

Venezuela: DirecTV Sports+

Estados Unidos: FS1, ViX.

¿Cómo ver Paraguay vs. Chile por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Paraguay vs. Chile por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Paraguay vs. Chile: posibles alineaciones

Paraguay : Bobadilla; Fretes, Riveros, Martínez, Bareiro; Quintana, Arrieta, Godoy, Chamorro; Fernández, Martínez.

: Bobadilla; Fretes, Riveros, Martínez, Bareiro; Quintana, Arrieta, Godoy, Chamorro; Fernández, Martínez. Chile: Endler; Balmaceda, Guerrero, Sáez, Leyton; Lara, Araya, López; Rojas, Jiménez, Díaz.

¿Dónde juegan Paraguay vs. Chile?

El escenario de este compromiso será el estadio Pascual Guerrero, ubicado en la ciudad de Cali. El recinto tiene capacidad para albergar a más de 46.000 espectadores.