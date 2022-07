Habrá que esperar. Los hinchas de Alianza Lima mantenían la ilusión de ver a Paolo Guerrero con la camiseta blanquiazul; sin embargo, con su respuesta previo al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1, esta opción quedó descartada.

Si bien la directiva íntima manifestó en varias ocasiones su deseo de contar con el jugador, el goleador histórico de la selección peruana no tendría contemplado llegar al equipo de sus amores en un futuro cercano.

“No me sorprende que no haya llegado Paolo Guerrero. No era una prioridad en el club, en el sentido de que, si bien se necesitaba un ‘9′, esto pasó por un tema de análisis e iban a tratar el tema de las contrataciones con mucho cuidado”, mencionaron en ESPN.

Asimismo, detallaron que el conjunto íntimo se contactó en dos ocasiones con el ‘Depredador’. “De hecho, hubo dos propuestas. La primera vino la última semana de junio, dos semanas después de que se definiera la necesidad de contar con un delantero para la segunda parte del torneo. La segunda (oferta) se produjo en los primeros días de julio con una subida de sueldo”, agregaron.

Pese a la expectativa que generó su posible retorno a La Victoria, el experimentado atacante de 38 años tendría planificado buscar un club en Brasil. Como se recuerda, Paolo vistió las camisetas de Corinthians, Inter de Porto Alegre y Flamengo en dicho país.