Universitario de Deportes y Alianza Lima: los ‘compadres’ se refuerzan

No fue Guerrero, pero un Paolo iba a vestir la camiseta de Alianza Lima esta temporada. Mediante sus redes sociales, el cuadro blanquiazul hizo oficial la contratación del volante ofensivo peruano Paolo Hurtado, quien llega en calidad de agente libre tras un corto paso por la Unión Española. El ‘Caballito’, producto de las divisiones inferiores victorianas (debutó en 2008 como profesional) y exseleccionado nacional, volverá a su casa luego de diez largos años, luego de pasear su fútbol por Portugal, Uruguay, Inglaterra, Turquía, Bulgaria y Chile. Será el segundo y último refuerzo blanquiazul en el presente mercado de fichajes.

“Regresar al equipo que me vio nacer es algo que siempre quise. Es un sueño cumplido volver a casa, ponerme la blanquiazul y dejar todo en la cancha. Me ilusiona poder compartir con nuestra gente, sentir su aliento. Me hacen feliz. Prometo trabajo para lograr los objetivos que el club necesita. Alianza Lima ha estado, está y siempre estará en mi corazón”, declaró Hurtado en su video de presentación. Su vínculo contractual con la institución íntima será por un año y medio, hasta el final de la temporada 2023.

El ‘Caballito’ se encuentra en óptimas condiciones físicas y estará a total disposición de Carlos Bustos a partir de la próxima semana, cuando Alianza regrese de enfrentar a Atlético Grau en Piura. El lateral argentino Gino Peruzzi, el primer refuerzo del cuadro blanquiazul, sí sería desde la partida esta tarde (1:00 p.m.) en el Estadio Municipal de Bernal.

Experiencia para la ‘U’

Alianza no es el único equipo que vio la necesidad de reforzar sus líneas: su ‘compadre’, Universitario, ha hecho lo mismo de cara al Clausura. Por pedido de su DT Carlos Compagnucci, la ‘U’ concretó la incorporación del mediocampista defensivo Claudio Yacob, el quinto argentino con más presencias en la historia de la Premier League (representó al West Bromwich entre 2012 y 2018). “Cuando me plantearon la posibilidad de venir a la ‘U’ nunca la dudé. Es el equipo más grande en el Perú y acepté de inmediato el reto. Todo fue muy rápido. Anoche tuve una conversación con el profesor y todo muy bien. Vengo a sumar y estoy decidido a llevar al equipo a ser lo más competitivo posible para obtener un título”, afirmó el ex Rosario Central en su arribo al Perú.

Los datos

Acabó la novela. Con Hurtado, Alianza cerró su mercado de fichajes. Al menos esta temporada, Paolo Guerrero no jugará en el cuadro victoriano.

Novedades. Yacob no concentró con Universitario para enfrentar esta tarde (3:30 p.m.) a Cantolao en el Monumental. Hernán Novick sí está de regreso en la nómina.