Pedro García responde la indirecta de André Carrillo: “Se echa grasa y que todo le resbale”

Punto final. La derrota de la selección peruana ante Australia generó diversas reacciones. Uno de los episodios más llamativos fue protagonizado por André Carrillo y Pedro García. En un inicio, el periodista criticó a la ‘Culebra’ por vacacionar mientras en territorio incaico los hinchas guardaban ‘luto’ por lo acontecido en el repechaje mundialista.

“Me parece poco empático colgar fotos en estado de felicidad extrema (...). El público también sufre, la pasa mal. Me parece poco empático colgar una foto en la playa festejando, cuando la gente no está contenta. El punto no es que vaya a la playa. Le festejo que vaya a la playa, su gran contrato y su vida árabe, pero no me la muestres hoy día que estamos todos tristes”, comentó el comunicador en Movistar Deportes.

Estas palabras llegaron hasta el extremo del Al-Hilal, quien de inmediato respondió con una divertida publicación en su cuenta de Instagram. “Ayer playa y hoy bar. Salud, ‘mano’. Etiquétenlo”, posteó el veloz futbolista de 31 años.

Publicación de André Carrillo. Foto: captura de Instagram/André Carrillo

Ante esta indirecta, García analizó los dichos del atacante y remarcó que no es su intención extender la polémica “Me parece fantástico responder con humor ante una situación determinada, el asunto me pareció divertido. No dramatizar ante lo ocurrido. También, si me pongo del otro lado, es un comportamiento de quien se echa grasa y que todo le resbale”, sostuvo.

Asimismo, consideró que ambos están expuestos a la crítica y deben tomarlo como una oportunidad. “A veces la crítica te permite construir y dar un paso adelante. La crítica es crecimiento también”, agregó.