[En Vivo] River Plate vs. Godoy Cruz: hora, canal y posibles alineaciones del duelo por la Superliga

VER AQUÍ River Plate vs. Godoy Cruz EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, domingo 10 de julio, desde las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina) por la fecha 7 de la Superliga Argentina 2022. El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Núñez y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

River Plate vs. Godoy Cruz: ficha del partido

Partido River Plate vs. Godoy Cruz ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 10 de julio ¿A qué hora? 6.30 p. m. (Perú) y 8.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Monumental de Núñez ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

River Plate vs. Godoy Cruz: la previa

Sin margen de error. River Plate viene golpeado luego de caer eliminado a manos de Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores. El conjunto comandado por Marcelo Gallardo registra su tercera contienda consecutiva sin conocer la victoria y necesita sumar de a tres ante Godoy Cruz para no alejarse más de los primeros lugares del torneo local.

Tras la partida de Julián Álvarez al Manchester City, Marcelo Gallardo tendrá que definir al delantero que ocupará el lugar de la ‘Araña’ en lo que resta de la temporada. El conjunto millonario se ubica en la casilla 14 con 8 unidades y necesita con urgencia los puntos.

Por su parte, el Tomba viene realizando una buena campaña y marcha en la novena posición del certamen. Los dirigidos por Favio Orsi no pierden un cotejo desde la cuarta jornada y buscarán dar el golpe en su visita al Monumental de Núñez.

River Plate vs. Godoy Cruz: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco; Braian Romero y Lucas Beltrán.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Breintenbruch, Pier Barrios, Gianluca Ferrari, Franco Negri; Martín Ojeda, Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo, Tadeo Allende; Ezequiel Bullaude y Salomón Rodríguez.

River Plate vs. Godoy Cruz: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan River Plate vs. Godoy Cruz?

River Plate vs. Godoy Cruz se medirán a la 7.30 p. m. en el estadio Monumental de Núñez. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el River Plate vs. Godoy Cruz?

El River Plate vs. Godoy Cruz será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus.

Argentina: ESPN Premium, Star+

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET y Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Godoy Cruz?

Para acceder a Star Plus y ver River Plate vs. Godoy Cruz, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver River Plate vs. Godoy Cruz ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del choque River Plate vs. Godoy Cruz por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan River Plate vs. Godoy Cruz?

El enfrentamiento entre River Plate vs. Godoy Cruz se disputará en el estadio Antonio Vespucio Liberti —conocido popularmente como el Monumental de Nuñez—. Dicho recinto se ubica en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y cuenta con una capacidad para albergar a más de 72.000 espectadores.