[En Vivo] Colo Colo vs. La Serena: ¿a qué hora juegan por el Campeonato Nacional de Chile?

Colo Colo vs. La Serena EN VIVO se juega este domingo 10 de julio a las 4.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 17 del Campeonato Nacional de Chile. El encuentro se jugará en el Estadio Monumental David Arellano y tendrá la transmisión de TNT Sports. En caso no puedas acceder, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE.

Colo Colo vs. La Serena: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. La Serena Fecha Domingo 10 de julio Hora 4.30 p. m. (hora peruana) Canal TNT Sports Lugar Estadio Monumental David Arellano

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. La Serena?

En territorio chileno, el Colo Colo vs. La Serena empezará a las 5.30 p. m. (4.30 p. m. en Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Chile: 5.30 p. m.

Colombia: 4.30 p. m.

Ecuador: 4.30 p. m.

México: 4.30 p. m.

Perú: 4.30 p. m.

Bolivia: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Venezuela: 5.30 p. m.

Argentina: 6.30 p. m.

Brasil: 6.30 p. m.

Uruguay: 6.30 p. m.

¿En qué canal ver Colo Colo vs. La Serena?

En Chile, el Colo Colo vs. La Serena se podrá ver por las señales de TNT Sports 2 y TNT Sports HD, canales que cuentan con los derechos de transmisión de los partidos en la liga chilena.

¿Dónde ver Colo Colo vs. La Serena por internet?

Para que no te pierdas el Colo Colo vs. Everton por internet, sintoniza la señal de Estadio TNT, servicio de streaming que pone a tu disposición los encuentros del fútbol chileno. En caso de que no tengas acceso al mismo, también podrás informarte a través de La República Deportes.

¿Qué canal sintonizar para ver Colo Colo vs. La Serena por TNT Sports?

Si deseas seguir el Colo Colo vs. La Serena, sintoniza las señales de TNT Sports 2 y TNT Sports HD de acuerdo con la siguiente guía de canales:

TNT Sports 2 EN VIVO

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

TNT Sports HD EN VIVO

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)TU.

Colo Colo vs. La Serena: últimos partidos

Deportes La Serena 1-1 Colo Colo | Primera División de Chile | 13.02.2022

Deportes La Serena 1-4 Colo Colo | Primera División de Chile | 20.10.2021

Colo Colo 4-0 Deportes La Serena | Copa Chile | 04.07.2021

Deportes La Serena 1-3 Colo Colo | Copa Chile | 01.07.2021

Colo Colo vs. La Serena: posibles alineaciones

Colo Colo : Cortés, Opazo, Falcón, Zaldivia, Suazo, Pizarro, Pávez, Solari, Costa, Gil, Lucero.

La Serena: Zacarías López; Enzo Ferrario, Rodrigo Brito, Lucas Alarcón, Leandro Díaz; Jaime Carreño, Santiago Dittborn, Cristóbal Jorquera, Ariel Cáceres; Humberto Suazo, Jeison Fuentealba.

¿Dónde juegan Colo Colo vs. La Serena?

El partido entre Colo Colo vs. La Serena se jugará en el Estadio Monumental David Arellano, ubicado en la comuna de Macul en la ciudad de Santiago, Chile. El recinto fue inaugurado en 1975 y tiene capacidad para 47.347 espectadores.