Edílson, el amigo de Julinho que fue rechazado por un equipo peruano y salió campeón del mundo

Muchos futbolistas brasileños han pasado por el fútbol peruano a lo largo de la historia; algunos de ellos han destacado y fueron figuras de sus equipos, tales como Julinho, Zózimo, Adao, Eduardo Esidio, entre otros. Sin embargo, no todos tuvieron las puertas abiertas. Una muestra de ello fue lo que pasó con Edílson Da Silva Ferreira, quien formó parte de la Canarinha campeona del mundo de 2002 y que tuvo la gran chance de llegar a un histórico club de nuestro balompié.

Tal y como contó Júlio César de Andrade Moura, reconocido como Julinho, para el programa A presión, el exjugador del Palmeiras mostró interés en jugar por el Defensor Lima cuando no tenía club; sin embargo, el cuadro de la capital no lo contrató.

“Yo estaba jugando en Defensor Lima y fui a Bahía para regresar en el segundo año y renovar. En Bahía, me encontré con Edílson, más conocido como el ‘Capetita’ en Brasil, que el capeta es como el diablito. Es mi amigo de la infancia y me pidió: ‘Julinho, estoy sin equipo, llévame para tu equipo en Perú’. Y yo llamo a los dirigentes para ofrecerles a Edílson y me dicen ‘no hay plata, no lo queremos’”, inició el exjugador de Sporting Cristal.

De ser rechazado en Perú a ser campeón del mundo

Tras esto, el exdeportista agregó: “En esa época, Edílson me dice: ‘Hay un representante que está comprando boleto de buses para ir a Sao Paulo a un equipo chico a hacer prueba’ y Edílson va y la rompe, va a Guaraní y la rompe. Dos años después de que habló conmigo, ya estaba jugando en el Palmeiras, salió campeón brasilero, campeón de la Copa Libertadores. Fue a la selección brasilera y salió campeón del mundo”.

Por último, el exfutbolista y hoy panelista dijo: “Casi lo traigo para Defensor Lima y no lo aceptaron y el tipo termina siendo campeón del mundo, ¿cómo es fútbol, no?”.

Edílson fue citado para el Mundial de Corea-Japón 2002 con la selección brasileña y logró salir campeón con una generación maravillosa de jugadores, tales como Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Cafú, Dida, Rivaldo, Ronaldo, entre otros. Jugó cuatro partidos sin marcar goles y dio una asistencia.