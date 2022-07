[EN VIVO] GP Austria 2022: ¿a qué hora inicia la carrera por la decimoprimera fecha de la F1?

GP Austria 2022 EN VIVO se disputará, este domingo 10 de julio a las 8.00 a. m. (hora peruana), por la decimoprimera fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1. La carrera se realizará en el Red Bull Ring y tendrá la transmisión de Star Plus y F1 TV. En caso no puedas acceder, La República Deportes contará con el minuto a minuto, las posiciones actualizadas y los mejores momentos de la competencia en el país europeo.

GP Austria 2022: ficha de la carrera

Carrera GP Austria 2022 Fecha Domingo 10 de julio Hora 8.00 a. m. (hora peruana) Canal Star Plus y F1 TV Lugar Red Bull Ring

GP Austria 2022: previa de la carrera

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este sábado la carrera Sprint del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y gracias a ello saldrá desde la ‘pole position’ en la carrera principal del domingo.

El vigente campeón mundial y líder de la general de esta temporada superó en la carrera corta de este fin de semana a los dos Ferrari, los del monegasco Charles Leclerc y del español Carlos Sainz Jr, segundo y tercero respectivamente tras las 23 vueltas al circuito de Spielberg.

Gracias a este triunfo, Verstappen sumó ocho puntos más a su cuenta particular de esta temporada y refuerza su liderato. “Ha sido una buena carrera. He ido al máximo de principio a fin. Las primeras vueltas me permitieron gestionar la diferencia y luego pude mantener mi ritmo”, declaró Verstappen.

La carrera esprint de este sábado estuvo además marcada por una gran remontada de posiciones del mexicano Sergio Pérez, compañero de Verstappen en Red Bull. El piloto de Guadalajara había comenzado este sábado en 13º lugar, tras una penalización el viernes, y finalizó la carrera esprint en quinto lugar.

El español Fernando Alonso (Alpine), por contra, tuvo que abandonar este sábado y comenzará la carrera del domingo desde el final de la parrilla.

Con la información de AFP.

Verstappen, Leclerc y Sainz completaron el podio de la carrera Sprint. Foto: AFP.

¿A qué hora inicia la carrera del GP Austria 2022?

La carrera del GP Austria 2022 se disputará este domingo 10 de julio a las 8.00 a. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

Perú: 8.00 a. m.

Austria: 3.00 p. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

Estados Unidos: 9.00 a. m. (ET) / 6.00 a. m. (PT)

México: 8.00 a. m.

Costa Rica: 7.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Chile: 9.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Venezuela: 9.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

¿Dónde ver el GP Austria 2022 EN VIVO?

Perú: Star Plus, F1 TV.

Argentina: Star Plus, F1 TV.

Bolivia: Star Plus, F1 TV.

Chile: Star Plus, F1 TV.

Colombia: Star Plus, F1 TV.

Ecuador: Star Plus, F1 TV.

Paraguay: Star Plus, F1 TV.

España: DAZN.

México: Fox Sports Premium, F1 TV.

Estados Unidos: ESPN, F1 TV.

Uruguay: Star Plus, F1 TV.

Venezuela: Star Plus, F1 TV.

¿Cómo ver GP Austria 2022 ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de la carrera GP de Austria 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el GP Austria 2022?

Para acceder a Star Plus y ver el GP de Austria 2022, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

GP de Gran Bretaña: grilla de partida

Max Verstappen y Charles Leclerc ocupan la primera fila de partida del Gran Premio de Austria.

Así será la grilla de partida del GP de Austria. Foto: F1/Twitter.

GP de Austria: últimos ganadores

2021: Max Verstappen

2021: Max Verstappen (Gran Premio de Estiria)

2020: Lewis Hamilton (Gran Premio de Estiria)

2020: Valtteri Bottas

2019: Max Verstappen

¿Dónde corren el GP de Austria?

El circuito de Red Bull Ring será la pista donde se correrá el GP de Austria. La pista tiene una dimensión de 4.326 km y carrera está pactada para 71 vueltas.

Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la F1

Max Verstappen es el lider en solitario del campeonato de Fórmula 1.

Así quedó la tabla de pilotos tras la carrera Sprint en Austria. Foto: F1/Twitter.

Tabla de posiciones del campeonato de escuderías de la F1