Esposa de Federico Valverde afirma que fueron dopados para robarles en sus vacaciones

El futbolista uruguayo Federico Valverde fue víctima de un robo apenas inició sus vacaciones en la ciudad española de Ibiza. Así lo reveló vía redes sociales su pareja, Mina Bonino, quien sostuvo que fueron drogados por el cocinero de la casa que alquilaron el mismo día en el que llegaron a la vivienda.

La periodista contó que los hechos ocurrieron el último sábado 25 de junio. “Cuando llegamos a la casa, ya estaba el cocinero. Me dice en ese momento que solo había una llave y que se la iba a llevar para al otro día volver a hacer el desayuno y no molestarnos”, refirió. La esposa del volante del Real Madrid agregó que no sospechó nada, por lo cual accedió al pedido.

“Al día siguiente yo no podía ni levantarme. Le mandé un mensaje a Leslie para que se llevara a mi hijo porque a mí me daba vuelta todo. Yo me sentía muy mal, pero pensé que era porque estoy en muy mal estado físico”, continuó. Bonino refirió que al bajar de su habitación se encontró con el desorden, pero no le dio importancia. Recién cuando buscó dinero para su salida a la playa notó que había sido víctima de robo, el cual calculó en 10.000 euros.

Este es el mensaje que escribió la periodista en sus redes. Foto: Mina Bonino/Instagram

“Cuando estábamos por irnos todos a la playa, dije: ‘Voy a agarrar algo de plata’. Ya con la malla, mis anteojos, lista y preparada para tomar sol, abro la billetera, y vacía. Ahí apareció el cocinero diciéndome que él, cuando llegó, vio todo desordenado”, indicó. La situación se tornó más extraña cuando el chef anunció en ese mismo momento su renuncia.

“El chef dice: ‘No quiero seguir con el servicio, no estoy cómodo con la gente que trabaja en la inmobiliaria porque esto siempre sucede con ellos’. Pegó media vuelta y se fue, tan tranquilo como si nada”, añadió. Finalmente, reveló que se sometieron a un análisis de sustancias, para el cual arrojaron negativo, aunque insistió en que ella y el jugador fueron dopados.