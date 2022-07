¿Cómo ver Nacional vs. Plaza Colonia HOY por la fecha 4 del Torneo Intermedio 2022?

Nacional vs. Plaza Colonia EN VIVO juegan vía VTV Plus, desde las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora uruguaya), por la jornada 4 del Grupo B en el Torneo Intermedio 2022. El duelo se llevará a cabo en el estadio Gran Parque Central, con transmisión online de La República Deportes, que te llevará los onces iniciales de los dos clubes, así como el marcador actualizado de este y otros partidos de hoy.

Nacional vs. Plaza Colonia: ficha del partido

Partido Nacional vs. Plaza Colonia ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 9 de julio ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú), 8.00 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Gran Parque Central ¿En qué canal? VTV Plus

¿A qué hora juegan Nacional vs. Plaza Colonia?

En Uruguay, el Nacional vs. Plaza Colonia arrancará a las 8.00 p. m. (6.00 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Uruguay: 8.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (domingo 10).

Luego de una pausa obligada por el paro del sindicato de futbolistas, el Torneo Intermedio de Uruguay regresa este fin de semana. Nacional, líder en solitario del Grupo B con puntaje perfecto, tratará de seguir en lo más alto cuando reciba a Plaza Colonia por la cuarta jornada del certamen.

Aunque no tuvo actividad a nivel local desde fines de junio, el Bolso se ha mantenido con ritmo en el plano internacional, donde selló su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a Unión de Santa Fe, al cual se impuso 4-1 en el marcador global.

El cuadro pata blanca, por su parte, volvió a ganar en la fecha anterior con goleada 3-0 sobre Cerrito. Con cuatro puntos fruto de esta victoria y un empate, los verdiblancos se mantienen en el cuarto puesto de la clasificación.

El historial reciente entre ambos equipos es favorable a Nacional, que no pierde ante Plaza Colonia desde el 2016. Este año ya se enfrentaron una vez y el resultado fue triunfo por 1-0 del conjunto dirigido por Pablo Repetto.

¿Qué canal transmite Nacional vs. Plaza Colonia?

En territorio uruguayo, la televisación del Nacional vs. Plaza Colonia irá por la señal de VTV Plus, canal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo local.

¿Dónde ver Nacional vs. Plaza Colonia por internet?

Si deseas seguir el cotejo Nacional vs. Plaza Colonia por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que transmitirá el duelo para toda Latinoamérica (excepto Uruguay). En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Quién transmite Nacional vs. Plaza Colonia vía VTV Plus?

Narración: Diego Miranda

Comentarios: Juan Carlos Scelza

Campo de juego: Nadia Fumeiro, Miguel Pastorino.

Alineaciones probables de Nacional vs. Plaza Colonia

Nacional: Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Leo Coelho, Mario Risso, Leandro Lozano; Alfonso Trezza, Yonathan Rodríguez, Felipe Carballo, Diego Zabala; Franco Fagúndez y Emmanuel Gigliotti.

Plaza Colonia: Nicolás Guirín; Federico Barrandeguy, Agustín Heredia, Nicolás Ayala, Facundo Kidd; Daniel Bahía, Álvaro Fernández, Agustín Pérez, Leandro Suhr; Ramiro Quintana y Nicolás Dibble.

Últimos partidos de Nacional vs. Plaza Colonia

Nacional 1-0 Plaza Colonia | 02.04.22

Nacional 2-1 Plaza Colonia | 03.10.21

Plaza Colonia 1-2 Nacional | 05.06.21

Nacional 1-1 Plaza Colonia | 13.02.21

Plaza Colonia 0-0 Nacional | 23.08.20.

¿Dónde juegan Nacional vs. Plaza Colonia?

El escenario de este compromiso será el Estadio Gran Parque Central, recinto deportivo ubicado en Montevideo, con capacidad para 34.000 espectadores, propiedad del Club Nacional de Football.