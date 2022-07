[En vivo] Brasil vs. Argentina: hora y canal de TV para ver partido por Copa América Femenina

VER Brasil vs. Argentina EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, sábado 9 de julio, se miden desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora brasileña y argentina) por la primera jornada del grupo B de la Copa América Femenina 2022. El cotejo se disputará en el Estadio Centenario de Armenia y la transmisión del encuentro estará a cargo de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS del minuto a minuto vía La República Deportes.

Brasil vs. Argentina: ficha del partido

Partido Brasil vs. Argentina Fecha Hoy, sábado 9 de julio Hora 7.00 p. m. (Perú) y 9.00 p. m. (Argentina y Brasil) Canal DirecTV Sports Lugar Estadio Centenario

Brasil vs. Argentina: la previa

De poder a poder. El arranque del grupo B de la Copa América Femenina tendrá como principal atractivo el clásico sudamericano entre Brasil y Argentina. Ambas escuadras están consideradas entre las más fuertes del continente y buscarán comenzar de la mejor manera el certamen continental.

Las brasileñas parten como candidatas para quedarse con el trofeo: la escuadra verdeamarela ganó ocho de las nueve ediciones y esperan sumar sus primeros puntos en el Estadio Centenario. Por su parte, las albicelestes intentarán dar el golpe ante un rival que históricamente siempre les fue adverso.

Brasil vs. Argentina: últimos enfrentamientos

Brasil 4-1 Argentina | 20.09.2021 | Amistoso internacional

Brasil 3-1 Argentina | 17.09.2021 | Amistoso internacional

Brasil 4-1 Argentina | 18.02.2021 | Copa SheBelieves

Brasil 5-0 Argentina | 29.08.2019 | Amistoso internacional

Brasil 3-0 Argentina | 19.04.2018 | Copa América.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Argentina?

El clásico sudamericano entre Brasil vs. Argentina por la Copa América Femenina 2022 se desarrollará en el Estadio Centenario de Armenia. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Colombia: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (domingo 10).

¿En qué canal VER EN VIVO Brasil vs. Argentina por DirecTV Sports?

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

México: Blue To Go Video Everywhere

Uruguay: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Brasil vs. Argentina por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Brasil vs. Argentina por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Brasil vs. Argentina?

El escenario de este compromiso será el Estadio Centenario, ubicado en la ciudad colombiana de Armenia. El recinto fue inaugurado en 1988 y tiene capacidad para albergar a más de 20.000 espectadores.