[EN VIVO] Alianza Lima vs. Atlético Grau: ¿dónde ver el partido por la Liga 1?

Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO se juega este domingo 10 de julio a la 1.00 p. m. por la primera fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Bernal y tendrá la transmisión de Willax TV. En caso de que no puedas acceder, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del cotejo con el minuto a minuto, las alineaciones, incidencias y goles.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Atlético Grau Fecha Domingo 10 de julio Hora 1.00 p. m. Canal Willax TV Lugar Estadio Municipal de Bernal

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Para todo el territorio peruano, el horario del partido Alianza Lima vs. Atlético Grau será las 1.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Atlético Grau?

La señal encargada de televisar el encuentro Alianza Lima vs. Atlético Grau será Willax TV, canal que transmite algunos cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Willax TV?

A continuación, te mostramos la lista de canales de acuerdo a tu operador de cable para que puedas ver EN VIVO el compromiso Alianza Lima vs. ADT.

TDT: Lima y Callao: canal 1.1 (HD) canal 1.2 (SD) Huancayo: canal 3.2 (SD)

canal 1.1 (HD) canal 1.2 (SD) Huancayo: canal 3.2 (SD) DirecTV: canal 1191 (HD)

Movistar TV: canal 16 (SD) canal 716 (HD)

Claro TV: canal 12 (SD) canal 512 (HD)

Best Cable: canal 8

Cable Perú: canal 15

Cable Mundo Perú: canal 95

Cablemás: canal 8

Cable Club: canal 8

Cablemax: canal 15

Cable Unión: canal 99

Star Globalcom: canal 17.

¿Cómo seguir Alianza Lima vs. Atlético Grau ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. Atlético Grau por internet, ingresa a Movistar Play, servicio de streaming de Movistar. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: últimos partidos

Alianza Lima vs. Atlético Grau: posibles alineaciones

Alianza Lima : Saravia, Ramos, Vílchez, Lagos, Míguez, Cornejo, Ballón, Concha, Lavandeira, Aguirre, Barcos.

: Saravia, Ramos, Vílchez, Lagos, Míguez, Cornejo, Ballón, Concha, Lavandeira, Aguirre, Barcos. Atlético Grau: Raúl Fernández; Jeremy Chirinos, Jose Caballero, Daniel Franco, Elsar Rodas; Joel Pisano, Luis Alvarez, Paulo de La Cruz; Brandon Paladines, Rodrigo Salinas, Ray Sandoval.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: cuotas del encuentro

Las casas de apuestas ponen a Alianza Lima como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Liga 1.

Betsson: gana Atlético Grau (4,30) | empate (3,55) | gana Alianza Lima (1,78)

Inkabet: gana Atlético Grau (4,50) | empate (3,50) | gana Alianza Lima (1,85)

Doradobet: gana Atlético Grau (4,33) | empate (3,60) | gana Alianza Lima (1,85)

Meridianbet: gana Atlético Grau (4,08) | empate (3,38) | gana Alianza Lima (1,81)

Te Apuesto: gana Atlético Grau (4,30) | empate (3,55) | gana Alianza Lima (1,88)

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El encuentro entre íntimos y piuranos se realizará en el Estadio Municipal de Bernal, ubicado en la provincia de Sechura, región Piura. El recinto tiene capacidad para 7.000 espectadores.

Programación de la fecha 1 del Clausura