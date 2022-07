Ricardo Gareca: ¿Será el adiós?

Se escribió un nuevo capítulo de la novela Ricardo Gareca en nuestro país. Mientras el ‘Tigre’ alistaba maletas para dejar Perú junto a su esposa y a su mascota- su perrita Almendra- para tener días en familia en Argentina, desde Videna aseguraban que las conversaciones continuarían; es más, aseguraron que todo se definiría la próxima semana.

“Tenemos firme convicción, abrigamos esperanza de que pueda aceptar. Vamos a esperar. Vamos teniendo paciencia para tomar las decisiones más inteligentes posibles. Estimo que en una semana, máximo, habrá respuesta. No hay ningún plan B. Tenemos puesta la mente en que Ricardo pueda continuar en la selección.

Después de una semana, si las cosas no se dan, de repente nos sentaremos, pero hoy la realidad es que nuestro pensamiento está puesto en él y esperamos que así sea”, señaló el presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

Se supo incluso que todo estaba programado y pactado para que Lozano viaje la próxima semana a Buenos Aires para reunión definitiva con el estratega y su entorno. Sin embargo, los medios de comunicación argentinos nos hicieron saber que estaba pasando algo más.

¿En la mira de Boca?

Boca Juniors anunciaba la salida de Sebastián Battaglia de la dirección técnica ‘xeneize’ tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Corinthians y el nombre del ‘Tigre’ comenzaba a escucharse. Si bien el actual entrenador de la reserva de Boca, Hugo Ibarra, será quien se haga cargo de las prácticas y de la dirección del equipo de manera interina junto a Mariano Herrón y Leandro Gracián, ya se habla de quiénes podrían llegar a tomar el mando.

Ricardo Gareca y Gabriel Heinze, se dijo, encabezaban la lista de opciones, incluso se aseguró que la llegada del ‘Tigre’ a Argentina caía como anillo al dedo para que se sentara a conversar con Juan Román Riquelme. Sin embargo, ESPN de Argentina ha desmentido que Boca tenga en sus planes contratar al exestratega de la selección peruana.

El periodista Diego Monroig, que cubre las incidencias del cuadro xeneize, dio detalles al respecto. “Descarto de plano a Ricardo Gareca y a Gabriel Heinze como posibles técnicos de Boca”, informó.

Y agregó que el consejo de Boca no tiene a Gareca entre las alternativas “porque no lo tienen en carpeta y no apuntan a esa dirección, es lo que tengo entendido”, declaró en el programa Fútbol 90 que conduce Sebastián ‘Pollo’ Vignolo y el cual cuenta como panelista con Oscar Ruggeri, amigo personal del DT argentino de 64 años.

Salida de Battaglia abrió las puertas de Boca Juniors al "Tigre". Foto: AFP

En esta misma línea, Monroig precisó que la dirigencia de Boca Juniors estaría apuntando a un entrenador del torneo local. “No tienen el nombre definido. La información que me dan es que no nos vayamos tan lejos, ya que seguramente el elegido será cercano y esté en el terreno doméstico (…). Tener pasado en el club es un plus, pero no una condición”, concluyó.

Lo cierto es que Gareca dejó ayer el país. “Agradecido con la gente”, fue lo único que atinó a decir el estratega argentino antes de subir al auto que lo llevaba rumbo al aeropuerto. Todo hace indicar que la próxima semana sabremos finalmente si continuará al mando de la Bicolor con miras a las Eliminatorias al Mundial 2026. Todo está en manos del ‘Tigre’.

