Pedro García critica a Carrillo por fotos de sus vacaciones: “Tiene poca empatía ante la eliminación”

La herida de la derrota de la selección peruana ante Australia por el repechaje mundialista parece que sigue abierta para los hinchas y la prensa nacional. Un ejemplo de esto fue el sentir del periodista Pedro García, quien criticó a André Carrillo por publicar unas fotos en la playa durante sus vacaciones a través de sus redes sociales.

“Me parece poco empático colgar fotos en estado de felicidad extrema. De hecho, me hizo ruido que, ante el título que ganó con justicia Carrillo, salga ‘tonero’ y bailando en el vestuario por un torneo que todos los años gana. Me hace ruido el hecho de la poca empatía ante la eliminación. A mí me pone mal” , señaló en Movistar Deportes.

André Carrillo publicó imágenes de sus vacaciones. Foto: Instagram/ André Carrillo

“El público también sufre, la pasa mal. Me parece poco empático colgar una foto en la playa festejando, cuando la gente no está contenta. El punto no es que vaya a la playa. Le festejo que vaya a la playa, su gran contrato y su vida árabe, pero no me la muestres hoy día que estamos todos tristes. No es un buen momento para nadie”, agregó el comentarista deportivo.

Ricardo Gareca partió rumbo a Argentina

Por otro lado, el jueves 7 de julio, Ricardo Gareca partió rumbo a Argentina. Según las últimas informaciones, el ‘Tigre’ decidirá su permanencia en la selección peruana hasta de la quincena de este mes y se la comunicará a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desde su país.