André Carillo se encuentra disfrutando de sus vacaciones junto a toda su familia en Grecia. En medio de este periodo de pausa, el extremo de la selección peruana fue duramente criticado por Pedro García por mostrarse feliz en sus fotos luego de haber perdido el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022 ante Australia.

“Me parece poco empático colgar fotos en estado de felicidad extrema. De hecho, me hizo ruido que, ante el título que ganó con justicia Carrillo, salga ‘tonero’ y bailando en el vestuario por un torneo que todos los años gana. Me hace ruido el hecho de la poca empatía ante la eliminación. A mí me pone mal”, indicó el comentarista deportivo en Movistar Deportes.

Ante ello, la ‘Culebra’ realizó una curiosa publicación en sus redes sociales “Ayer playa y hoy Bar. Salud, Mano. Etiquétenlo”, compartió el extremo en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en un restaurante.

Publicación de André Carrillo. Foto: captura de Instagram

De inmediato, los usuarios aludieron que este mensaje estaba dirigido al periodista del programa “Al Ángulo”. Incluso, algunos integrantes de la Bicolor comentaron esta publicación. “Jajaja, eres jodido”, escribió Sergio Peña.

Los números de André Carrillo en esta temporada

Durante la temporada 2021-2022, André Carrillo disputó 28 encuentros en el Al-Hilal de Arabia Saudita, en los que anotó seis goles y brindó dos asistencias. Además, el futbolista de la selección peruana se consagró campeón nacional con su club en esta campaña, con el que acumula ocho títulos con esta escuadra desde su llegada.