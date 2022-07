Adriana Lúcar reveló por qué renunció a la Bicolor: “El DT convocó a su novia que no tenía club”

En septiembre del 2021, Adriana Lúcar abandonó, de manera sorpresiva, la concentración de la selección peruana debido a diferencias con Doriva Bueno, quien era el técnico de la Bicolor en ese entonces. Este hecho generó una gran polémica entre los hinchas y la prensa nacional, ya que la futbolista de Alianza Lima era la goleadora del torneo local.

La atacante brindó una entrevista para el programa de YouTube “Entre Ceja y Ceja” en la que contó detalles de su renuncia a la Blanquirroja. “Pasaron muchas cosas entre las jugadoras y el comando técnico. Noté falta de seriedad, ética e integridad por parte de Doriva Bueno. Sentí que se le estaba faltando respeto a mi carrera como futbolista. El motivo principal por el que yo me voy es el noviazgo del entrenador con una de las jugadoras (‘Maca’ López)” , declaró.

Además, la ‘9′ del conjunto íntimo señaló que el estratega brasileño le dijo a ella y a su compañera Myriam Tristán que no podían ser convocadas si no pertenecían a un club. Sin embargo, no tuvo la misma condición con otras jugadoras.

“El año pasado nos damos cuenta de que Doriva empieza a convocar a su novia, a pesar de no haber tenido continuidad varios meses y no haber estado en ningún club. A mí parece un comportamiento totalmente injusto” , indicó.

Finalmente, la artillera nacional indicó que tomó la decisión de retirarse de la Blanquirroja luego de que el DT las catalogara (a ella y a Tristán) como las “frutas podridas” del equipo. “En la noche, sale él, se pone delante de todas y nos dice que nosotras malogramos el equipo. Eso me pareció una falta de respeto”.